IPL ની 5 ટીમો... જેમના નામે સૌથી ઓછા પાવરપ્લે સ્કોરનો શરમજનક રેકોર્ડ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં પાંચ વખત ચેમ્પિયન બની ચૂકેલી ટીમનો રેકોર્ડ શરમજનક છે, એવો રેકોર્ડ જે કોઈ પણ ટીમ ક્યારેય ઇચ્છશે નહીં.
Published : April 3, 2026 at 8:35 PM IST
LOWEST POWERPLAY SCORES IN IPL: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) હંમેશા તેના વિસ્ફોટક, આક્રમક અને નિર્ભય બ્રાન્ડ ક્રિકેટ માટે પ્રખ્યાત રહી છે. બેટ્સમેન ઘણીવાર પહેલા બોલથી જ ધમાકેદાર શોટ ફેંકતા જોવા મળે છે. તેઓ શરૂઆતની છ ઓવર દરમિયાન ફિલ્ડિંગ પ્રતિબંધોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરે છે - રમતનો આ તબક્કો 'પાવરપ્લે' તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે કેટલીક ટીમોએ પાવરપ્લે દરમિયાન સ્કોરબોર્ડ પર 100 થી વધુ રન બનાવીને રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, ત્યારે અન્ય ટીમોને 20 રનના આંકડા સુધી પહોંચવામાં પણ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. સ્પિન-ફ્રેન્ડલી પિચથી લઈને સ્વિંગિંગ નવા બોલ અને ચતુર બોલિંગ વ્યૂહરચના સુધી, અમે IPL (2008-2025) ના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછા પાવરપ્લે સ્કોર પર એક નજર નાખીએ છીએ.
1. RCB: 2/0 VS DC (2015)
આ મેચ આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછો પાવરપ્લે સ્કોર રેકોર્ડ કરવા માટે જાણીતી છે. આ મેચ 2015માં બેંગલુરુમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (આરસીબી) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (તે સમયે દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ તરીકે ઓળખાતી) વચ્ચે રમાઈ હતી. આરસીબીએ પહેલી ઓવરમાં માત્ર 2 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ વરસાદને કારણે થોડીવારમાં જ મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. જોકે તે સંપૂર્ણ મેચ નહોતી, પરંતુ તકનીકી રીતે તેને સૌથી ઓછો પાવરપ્લે સ્કોર માનવામાં આવે છે.
2. CSK: 11/3 VS RCB (2013)
IPL ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી ઓછો પાવરપ્લે સ્કોર શક્તિશાળી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) નો છે. 2013 માં RCB સામેની મેચમાં, CSK નો ટોપ ઓર્ડર વિનાશક રીતે તૂટી પડ્યો, પ્રથમ છ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 11 રન બનાવી શક્યો. એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની પિચ અણધારી સીમ મૂવમેન્ટ ઓફર કરતી હતી, અને RCB ના ઝડપી બોલરોએ તેનો સંપૂર્ણ લાભ લીધો.
3. SRH: 14/3 VS RR (2022)
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) - તાજેતરના વર્ષોમાં તેમની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતી - IPL 2022 દરમિયાન પછાડનો સામનો કરવો પડ્યો. પુણેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) સામેની મેચમાં, SRH એ ઝડપથી વિકેટ ગુમાવી અને પ્રથમ છ ઓવરમાં ફક્ત 14/3 નો સ્કોર જ બનાવી શક્યું. ટ્રેન્ટ બોલ્ટ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ સ્વિંગ બોલિંગમાં માસ્ટરક્લાસ આપ્યો, નવા બોલ દ્વારા આપવામાં આવતી શરૂઆતની ગતિનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કર્યો. કેન વિલિયમસન અને નિકોલસ પૂરન જેવા ટોચના ક્રમના બોલરોએ બોલ સાથે સંપર્ક બનાવવા માટે સંઘર્ષ કર્યો.
4. RR: 14/2 VS RCB (2009)
2009માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાયેલી આઈપીએલ દરમિયાન, પરિસ્થિતિઓ ઉપખંડની પરિસ્થિતિઓ કરતા ઘણી અલગ હતી. કેપટાઉનમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ (આરઆર) રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (આરસીબી) ના બોલરો સામે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, પ્રથમ છ ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 14 રન બનાવી શકી હતી. ભીની પિચ અને વાદળછાયું આકાશ સ્વિંગ બોલિંગને મદદ કરતું હતું, અને આરઆરના બેટ્સમેનો ગતિ અને ઉછાળા સાથે અનુકૂલન સાધી શક્યા ન હતા. આ એક પ્રારંભિક ઉદાહરણ તરીકે સેવા આપે છે કે વિદેશી પરિસ્થિતિઓ અનુભવી T20 ટીમો માટે પણ પડકાર ઉભો કરી શકે છે. રોયલ્સ ક્યારેય સ્વસ્થ થઈ શક્યા નહીં, અને મેચ ઝડપથી તેમની પાસેથી સરકી ગઈ.
5. CSK: 15/2 VS KKR (2011)
2011ના આઈપીએલ પછી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો બીજો આશ્ચર્યજનક પ્રવેશ. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને બ્રેટ લી અને શાકિબ અલ હસનની ગતિ બોલિંગનો સામનો કરવો પડ્યો. શરૂઆતની વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, ધોનીની ટીમ છ ઓવરમાં ફક્ત 15 રન જ બનાવી શકી, જે તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી ધીમી શરૂઆત હતી. આ મેચે દર્શાવ્યું કે જ્યારે બોલરો યોગ્ય ક્ષેત્રે બોલ ફેંકે છે ત્યારે સૌથી મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપ પણ દબાણ હેઠળ તૂટી શકે છે.
6. CSK: 16/1 VS DC (2015)
ફરી એકવાર, સીએસકે પોતાને આ અનિચ્છનીય યાદીમાં સ્થાન આપે છે. રાયપુરમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 2015ની મેચમાં, ચેન્નઈ છ ઓવરમાં માત્ર 16/1 રન બનાવી શક્યું. પિચ ધીમી હતી, અને કેપિટલ્સના બોલરો ખાસ કરીને ઝહીર ખાન ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરતા હતા. સીએસકેના ઓપનરો બાઉન્ડ્રી શોધી શક્યા ન હતા, અને તેમના સાવચેતીભર્યા અભિગમનો અર્થ એ થયો કે રન રેટ ક્યારેય ગતિ પકડી શક્યો નહીં.
7. CSK: 16/1 VS RCB (2019)
આઈપીએલ 2019 ની શરૂઆતની મેચમાં, જ્યારે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે ચેન્નઈમાં આરસીબીનું આયોજન કર્યું હતું, ત્યારે ચાહકો વિસ્ફોટક શરૂઆતની અપેક્ષા રાખતા હતા. તેના બદલે, ચેપોકની ધીમી અને ટર્નિંગ પિચ પર જે બન્યું તે એક રોમાંચક શરૂઆત હતી. સીએસકે છ ઓવરમાં માત્ર 16 રન બનાવવામાં સફળ રહી. તે પિચ પર શોટ રમવાનું લગભગ અશક્ય હતું. આ બીજી એક યાદ અપાવે છે કે પિચની પ્રકૃતિ T20 મેચના રંગને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે.
