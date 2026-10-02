દેશને જન્મદિવસની શ્રેષ્ઠ ભેટ આપી! એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતીને લવલીનાએ ઈતિહાસ રચ્યો
લવલીના બોર્ગોહેને એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતનો પહેલો બોક્સિંગ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જેમાં તેણે મહિલાઓની 75 કિગ્રા વજન વર્ગમાં ચીની ખેલાડીને હરાવી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
Published : October 2, 2026 at 12:55 PM IST
ASIAN GAMES 2026: સ્ટાર ભારતીય બોક્સર લોવલીના બોર્ગોહેને ભારતના ગોલ્ડ મેડલમાં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ ઉમેર્યો છે. આ સાથે, એશિયન ગેમ્સ 2026 ના ફાઇનલમાં ભારતનો ગોલ્ડ મેડલ હવે 12 પર પહોંચી ગયો છે. એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 14મા દિવસે લોવલીના બોર્ગોહેને ભારતનો દિવસનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. લોવલીના બોર્ગોહેને મહિલાઓની 75 કિગ્રા બોક્સિંગ ફાઇનલમાં ચીનની બાઓ જિયાયીને 5-0 થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
લવલિનાએ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ સાથે, લવલિનાએ એશિયન ગેમ્સનો ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી બીજી ભારતીય મહિલા બોક્સર બની છે. તેના પહેલા, ફક્ત મેરી કોમે એશિયન ગેમ્સમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. હવે, તે મેરી કોમ પછી આ સિદ્ધિ મેળવનારી બીજી ભારતીય મહિલા બોક્સર બની છે.
LOVLINA BORGOHAIN WINS BOXING GOLD AT THE ASIAN GAMES 2026! 🥇🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- 2nd Indian Women’s Boxer ever to win the Asian Games boxing title after Mary Kom
THAT TOO ON HER BIRTHDAY!!!!! 🥳 pic.twitter.com/ORQOZGzJPs
આ લવલીનાની સતત બીજી એશિયન ગેમ્સ ફાઇનલ હતી. તેણીએ બાઓ જિયાયીને સર્વસંમતિથી 5-0 ના નિર્ણયથી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. લોવલીના પાછલી વખતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવવામાં થોડી વાર ચૂકી ગઈ હતી અને તેને સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો. આ વખતે, લવલીનાએ સંયમ અને આક્રમકતા દર્શાવી, ચીની બોક્સરને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
લવલીનાએ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ બંનેમાં ધીમી શરૂઆત કરી પરંતુ સતત આગળ વધી. સેમિફાઇનલમાં, તેણીએ કઝાક બોક્સરને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણીએ ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં વધુ આક્રમક અભિગમ દર્શાવ્યો. તેણીને બાઓ જિયાયી સામે ક્લિન્ચમાં જવાની ફરજ પડી અને આગળ રહેવા માટે વ્યૂહાત્મક કાઉન્ટરનો ઉપયોગ કર્યો. મુકાબલાના અંત સુધીમાં, લવલીના પાસે બાઓ જિયાયીને વ્યૂહાત્મક રીતે હરાવવા અને ગોલ્ડ મેડલ સુરક્ષિત કરવા માટે પૂરતા પોઈન્ટનો ફાયદો હતો.
Lovlina Borgohain celebrates her birthday with 𝗚🥇𝗹𝗱, beating China’s Bao Ziyi in the Women’s 75kg Final! 🥊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 2, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/qy9JIRIc1k
લવલીનાએ મેરી કોમને પાછળ છોડી દીધી
આ સાથે, લવલીના એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં ભારત માટે ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ જીતનાર એકમાત્ર મહિલા બોક્સર છે. તેમના પહેલા, મેરી કોમ એકમાત્ર ભારતીય મહિલા બોક્સર હતી જેણે 2014 અને 2010 માં અનુક્રમે એક ગોલ્ડ અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. જોકે, લવલીના પહેલાથી જ એક ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ જીતી ચૂકી છે.
આજે લવલીના બોર્ગોહેનનો જન્મદિવસ છે. તે શુક્રવારે તેનો 29મો જન્મદિવસ ઉજવે છે. તેનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર, 1997 ના રોજ થયો હતો. હવે, આ એશિયન ગેમ્સના ગોલ્ડ મેડલે તેના જન્મદિવસને હંમેશા માટે યાદગાર બનાવી દીધો છે.
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