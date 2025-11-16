'રેકોર્ડ બુકમાં ઈડન ગાર્ડન' અઢી દિવસમાં મેચ ખતમ, આફ્રિકા ભારતમાં શ્રેણી જીતવાની કગાર પર
દક્ષિણ આફ્રિકાએ દોઢ દાયકાથી વધુ સમય પછી ભારતીય ધરતી પર ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. તેઓ 1999-2000 પછી ફરીથી ભારતમાં શ્રેણી જીતવાની કગાર પર છે.
Published : November 16, 2025 at 8:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈડન ખાતે તોફાની પીચનો સામનો કરવો પડ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ હાર્યા બાદ ગંભીર અને તેની ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે. આ જ કારણ છે કે ગયા વર્ષના અંતમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરેલુ મેદાન પર શ્રેણી રમવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ કિવીઓ સામે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પહેલી ટેસ્ટ હાર્યા બાદ, ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં 54.17 ટકા પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને સરકી ગઈ. બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 15 વર્ષ પછી ભારતીય ધરતી પર ટેસ્ટ જીતીને બીજા સ્થાને (66.67) પહોંચી ગયું.
ઈડન ખાતે ઘણા રેકોર્ડ પણ બન્યા. સિમોન હાર્મરે ભારતીય ધરતી પર દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર દ્વારા શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગરનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. વધુમાં, ઈડન ખાતે અઢી દિવસની ટેસ્ટમાંથી બીજા ઘણા ઉદાહરણો છે. ચાલો એક નજર કરીએ:
" i'm not a stats man, i'm a win man"— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 16, 2025
simon harmer's twin four-fors will go into eden gardens folklore 🙌 #INDvSA pic.twitter.com/Vz9oWFXJ3H
આજે ક્રિકેટ જગતમાં, 124 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય બેટિંગ 93 રનમાં ઓલ આઉટ થઈ ગઈ. આ ઘરઆંગણે ચોથી ઇનિંગનો બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. ઘરઆંગણે ભારતનો ચોથી ઇનિંગનો સૌથી ઓછો સ્કોર 1977માં ઇંગ્લેન્ડ સામે 83 રન હતો. તે મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા 200 રનથી હારી ગઈ હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં બીજા સૌથી ઓછા લક્ષ્યનો બચાવ કર્યો હતો. 1994માં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને ૧૧૭ રનના લક્ષ્યથી હરાવ્યું હતું, જે તેમનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો લક્ષ્ય છે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી ઇડન ટેસ્ટ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર સિમોન હાર્મરે ઇડન ખાતે બે ઇનિંગમાં 51 રન આપીને આઠ વિકેટ લીધી હતી. નેલ્સન મંડેલાના દેશના સ્પિનર દ્વારા ભારતીય ભૂમિ પર આ શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડા છે. અગાઉ, 1996માં કાનપુર ટેસ્ટમાં, પોશ એડમ્સે બે ઇનિંગમાં આઠ વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ તેણે 139 રન આપ્યા હતા.
કુલ સ્કોરનો બચાવ કરતી વખતે ઘરઆંગણે સૌથી ઓછા સ્કોરનો રેકોર્ડ ભારત ધરાવે છે. તેઓએ 2004માં વાનખેડે ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 93 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું હતું અને 107 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: