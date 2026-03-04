SA VS NZ LIVE SCORE: ફાઈનલની ટિકિટ માટે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, થોડીવારમાં થશે ટોસ
SA VS NZ LIVE SCORE: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં હવે સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ રમાશે. ટુર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલ 4 માર્ચે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે અને બંને ટીમો કોલકાતા પહોંચી ગઈ છે. 6:30 કલાકે થશે ટોસ અને 7:00 કલાકે મેચ શરુ થશે. તમે લાઈવ સ્કોર માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે.
વિજેતા ટીમ 8 માર્ચના રોજ ફાઇનલ રમશે
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ આજે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. આ મેચની વિજેતા ટીમ 8 માર્ચના રોજ ફાઇનલ રમશે. એક તરફ, એડમ માર્કરામના નેતૃત્વ હેઠળ દક્ષિણ આફ્રિકા અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહ્યું છે, પોતાના ગ્રુપમાં ટોચ પર છે અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.