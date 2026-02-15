પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, કુલદિપ યાદવનો ટીમમાં સમાવેશ
Published : February 15, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : February 15, 2026 at 6:55 PM IST
IND vs PAK: ETV Bharat ના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 27મી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોમાં રમાશે. બંને ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેથી ચાહકો એક રોમાંચક મેચની અપેક્ષા રાખી શકે છે. મેચની દરેક મિનિટની અપડેટ માટે ETV Bharat Sports ટીમના લાઈવ પેજ પર જોડાયેલા રહો.
પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારત હવે બેટિંગ કરશે. પાકિસ્તાન ભારતીય ટીમ જે પણ લક્ષ્ય નક્કી કરે તેનો પીછો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પહેલો બોલ સાંજે 7:00 વાગ્યે ફેંકવામાં આવશે.
અર્શદિપની જગ્યાએ કુલદિપ યાદવનો ટીમમાં સમાવેશ
ભારતની પ્લેઈંગ-11
અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ
પાકિસ્તાનની પ્લેઈંગ-11
સામ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, મોહમ્મદ નવાઝ, શાદાબ ખાન, ફહીમ અશરફ, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), શાહીન આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ, ઉસ્માન તારિક.