પાવરપ્લે માં ભારતની ધમાકેદાર શરુઆત, સ્કોર 6 ઓવરમાં 80/1
Published : February 26, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 7:36 PM IST
IND VS ZIM : આજે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે સુપર 8 ની એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાઈ રહી છે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારીમાં ટકી રહેવા માટે, ભારતીય ટીમે આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી જ જોઈએ. ઝિમ્બાબ્વેએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે ટીમમાં બે ફેરફાર કર્યા છે.
LIVE FEED
ભારતની પહેલી વિકેટ પડી
સંજુ સેમસન આઉટ થયો. તેણે ફરી એકવાર મજબૂત શરૂઆત કરી, પરંતુ તેને મોટી ઇનિંગમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. સંજુએ 15 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગો અને બે સિક્સરનો સમાવેશ થાય છે. તેને બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ આઉટ કર્યો.
ટોસ વખતે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું
ઝિમ્બાબ્વે સામે ટોસ હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે તેઓ આ પીચ પર પહેલા બેટિંગ કરવા તૈયાર છે. "અમારી ટીમના દરેક વ્યક્તિ આ મેચ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે; તેઓ જાણે છે કે શું કરવું. તમે જીતો કે હારો, તમે કંઈક શીખો છો. આપણે ફક્ત પાછલી રમતમાં શું થયું તે ભૂલીને આગળ વધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે." નોંધનીય છે કે આ મેચ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટથી હરાવ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાને હવે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે તેમની બાકીની બંને મેચ જીતવાની જરૂર છે, અને નેટ રન રેટ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયો છે.
ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11
અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.