IND VS SA LIVE SCORE: દક્ષિણ આફ્રિકાની ચોથી વિકેટ પડી, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ આઉટ
Published : February 22, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 8:15 PM IST
IND vs SA : ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. ભારત આજે T20 વર્લ્ડ કપના સુપર 8 રાઉન્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરી રહ્યું છે. આ મહાકાવ્ય મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મોટી મેચ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનો રિમેચ છે, જેમાં ભારત જીત્યું હતું. આ સુપર 8 મેચની દરેક મિનિટની અપડેટ માટે અમારા લાઈવ પેજ સાથે જોડાયેલા રહો.
LIVE FEED
ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ આઉટ
ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ સારી ઇનિંગ બાદ આઉટ થયો. તેને શિવમ દુબેએ આઉટ કર્યો. બ્રેવિસે 29 બોલમાં 45 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. તે અભિષેક શર્માના હાથે કેચ આઉટ થયો.
10 ઓવર પછી દક્ષિણ આફ્રિકાનો સ્કોર 84 રન
10 ઓવર વીતી ગઈ છે, અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 84 રન બનાવ્યા છે. ત્રણ વિકેટ પડી ગઈ છે. ડેવિડ મિલર અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ હાલમાં ક્રીઝ પર છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ત્રીજી વિકેટ ૨૦ રનના સ્કોર પર પડી, પરંતુ ત્યારથી મિલર અને બ્રેવિસે મજબૂત ભાગીદારી કરીને ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં લાવી દીધી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાની ત્રીજી વિકેટ પડી
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 20 રનના કુલ સ્કોર પર પોતાની ત્રીજી વિકેટ ગુમાવી દીધી. રાયન રિકેલ્ટન બુમરાહના બોલ પર દુબેના હાથે કેચ આઉટ થયો. તેણે 7 બોલમાં 7 રન બનાવ્યા. આ બુમરાહની બીજી વિકેટ હતી. આ દરમિયાન ભારતે સતત ત્રણ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. રિકેલ્ટનના સ્થાને મિલર બેટિંગ કરવા આવ્યો.
એડન માર્કરામ આઉટ
દક્ષિણ આફ્રિકાને 12 રનના કુલ સ્કોર પર બીજો ઝટકો લાગ્યો. કેપ્ટન એડન માર્કરામને હાર્દિક પંડ્યાની બોલિંગમાં અર્શદીપ સિંહે આઉટ કર્યો. તે ફક્ત ચાર રન બનાવી શક્યો. તેના સ્થાને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ બેટિંગ કરવા આવ્યો. આ વિકેટ ત્રીજી ઓવરમાં પડી. બુમરાહે અગાઉ બીજી ઓવરમાં ડી કોકને આઉટ કર્યો હતો.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીત્યો
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે પોતાની ટીમમાં ચાર મોટા ફેરફારો કર્યા. આ દરમિયાન, ભારતીય ટીમ તેના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.