આજે અમદાવાદમાં ટાઈટલ માટે જંગ, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ
Published : March 8, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 3:43 PM IST
અમદાવાદ IND VS NZ FINAL: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ટાઇટલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલમાં બે પ્રબળ બેટિંગ લાઇનઅપ વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળશે. બધાની નજર ઓપનર્સ પર રહેશે, જે મેચનો માર્ગ નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. જ્યારે ભારત પોતાનું ટાઇટલ બચાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે, ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડ પ્રથમ વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચવાનો લક્ષ્ય રાખશે. મેચની પળે પળેની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે.
LIVE FEED
જુઓ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચને લઈને શું કહે છે ચાહકો
અમદાવાદમાં આજની ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્ટેડીયમની બહાર ચાહકોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ મેચની મજા માણવા ચોહકો દેશ વિદેશથી અમદાવાદ આવી પહોચ્યા છે.
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક
જો ટીમ ઈન્ડિયા આજે અમદાવાદમાં રમાનારી ફાઈનલ જીતી જાય છે, તો તે ઘરઆંગણે ટુર્નામેન્ટ જીતનાર અને પોતાના T20 વર્લ્ડ કપના ખિતાબનો બચાવ કરનારી પ્રથમ ટીમ બનશે. ૨૦૨૪ માં ગ્રુપ સ્ટેજમાં બહાર થયા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શાનદાર વાપસી કરી છે. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ જીત અને બે હાર સાથે, તેઓ હવે તેમના પ્રથમ ટાઇટલથી એક જીત દૂર છે. ફાઇનલ મેચ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને ટીમોના કેપ્ટન IST સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.