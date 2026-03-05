IND VS ENG: આજે ફાઇનલની ટિકિટ માટે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, લાઈવ સ્કોર અને મેચ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે
IND VS ENG LIVE SCORE UPDATES: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના પહેલા સેમિફાઇનલનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને શાનદાર રીતે હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન પાક્કું કર્યું છે. હવે બધાની નજર બીજા ફાઇનલિસ્ટ પર છે. ભારત બીજા સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 5 માર્ચે મુંબઈના ઐતિહાસિક વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતીય ટીમ સતત બીજી વખત ટાઇટલ મેચમાં સ્થાન મેળવવા પર નજર રાખી રહી છે. ટીમ ઇન્ડિયા સુપર 8 ના ગ્રુપ 1 માં બીજા સ્થાને રહી હતી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ ગ્રુપ 2 માં ટોચ પર રહીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
જો આપણે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ટીમ ઇન્ડિયાનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે. અત્યાર સુધીમાં બંને ટીમો વચ્ચે 29 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે 17 અને ઇંગ્લેન્ડે 12 મેચ જીતી છે. દરમિયાન, ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં, બંને ટીમો પાંચ વખત આમને-સામને થઈ છે, જેમાં ભારતે ત્રણ અને ઇંગ્લેન્ડે બે મેચ જીતી છે. અહીં પણ, ભારતનો હાથ ઉપર છે.
હવામાન અને પિચ રિપોર્ટ
વાનખેડે સ્ટેડિયમની પીચ પરંપરાગત રીતે બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી પીચ માનવામાં આવે છે, જે ઘણીવાર T20 ફોર્મેટમાં હાઇ-સ્કોરિંગ મેચો ઉત્પન્ન કરે છે. ટૂંકી બાઉન્ડ્રી અને ઝડપી આઉટફિલ્ડ બેટ્સમેન માટે શોટ રમવાનું સરળ બનાવે છે. ઝાકળ બીજા દાવમાં પણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે, જેના કારણે લક્ષ્યનો બચાવ કરવો મુશ્કેલ બને છે. આવી સ્થિતિમાં, ટોસ જીતનાર ટીમ પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
હવામાનની વાત કરીએ તો, મેચના દિવસે મુંબઈમાં સ્વચ્છ આકાશ રહેવાની અપેક્ષા છે. તાપમાન 27 થી 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે ભેજનું સ્તર 60 ટકાથી વધુ રહેવાની અપેક્ષા છે. વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. આનો અર્થ એ છે કે ચાહકો કોઈ પણ વિક્ષેપ વિના સંપૂર્ણ 40 ઓવરની મેચનો રોમાંચ માણી શકશે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.
ઈંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટોન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.
બંને ટીમો પાસે ઇતિહાસ રચવાની lતક
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત અને ગ્રુપ સ્ટેજમાં ટોચ પર રહેલ ઇંગ્લેન્ડ બંને પાસે આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ સુશોભિત ટીમ બનવાની શાનદાર તક છે. બંને ટીમોએ બે-બે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. કઈ ટીમ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. ન્યુઝીલેન્ડ પહેલાથી જ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી ચૂક્યું છે.