SRH vs RR Live Score: હૈદરાબાદને પહેલો ઝટકો, અભિષેક શર્મા પહેલા બોલ પર આઉટ
Published : April 13, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 7:43 PM IST
IPL 2026 ની 21મી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર મેદાનમાં ઉતર્યું છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રાજસ્થાન ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે; વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી, જોકે તેનો ઇમ્પેક્ટ સબ્સ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. SRH એ પણ તેમની ટીમમાં બે ફેરફાર કર્યા છે; હર્ષલ પટેલ અને જયદેવ ઉનડકટ આજની મેચમાં રમી રહ્યા નથી.
હૈદરાબાદને પહેલો ઝટકો
હૈદરાબાદને અભિષેક શર્માના રૂપમાં પહેલો ઝટકો લાગ્યો છે. અભિષેક શર્મા પહેલા જ બોલ પર ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો છે. ઈશાન કિશન બેટિંગ કરવા માટે ક્રીઝ પર ઉતર્યો છે.
બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, સંદીપ શર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, તુષાર દેશપાંડે.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, સલિલ અરોરા, અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, ઈશાન મલિંગા, પ્રફુલ હિંજ.