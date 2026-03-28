IPL 2026 LIVE: આજે SRH અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB વચ્ચે ટક્કર, મેચની અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે...

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 5:20 PM IST

RCB vs SRH: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની 19મી સીઝન આજથી 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. પહેલી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વચ્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટોસ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે અને પહેલો બોલ સાંજે 7:30 વાગ્યે ફેંકાશે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ગયા સિઝનમાં પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) ને હરાવીને તેમની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતી હતી. RCB આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે. બીજી તરફ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ આ સિઝનમાં તેમના 10 વર્ષના ખિતાબના દુષ્કાળનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચની અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે........

5:14 PM, 28 Mar 2026 (IST)

બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઈંગ- 11

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB): ફિલ સોલ્ટ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, મંગેશ યાદવ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH): અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઇશાન કિશન (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હેનરિક ક્લાસેન, અનિકેત વર્મા, હર્ષલ પટેલ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, જીશાન અંસારી, ઇશાન મલિંગા, જયદેવ ઉનડકટ

સંપાદકની પસંદ

