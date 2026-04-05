SRH VS LSG: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 5 વિકેટથી હરાવ્યું, કેપ્ટન રિષભ પંતે મેચ વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 12:55 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 7:31 PM IST

SRH vs LSG: IPL 2026 ની 10મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 5 વિકેટથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં SRH એ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 157 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો; જવાબમાં, લખનૌની ટીમે 19.5 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 160 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. આ લખનૌની સિઝનની પહેલી જીત હતી. ટીમ માટે, કેપ્ટન ઋષભ પંતે 50 બોલમાં 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 9 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય, એડેન માર્કરામે 27 બોલમાં 45 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, હૈદરાબાદ માટે, હર્ષ દુબેએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઇશાન મિલાંગા અને શિવંગ કુમારે એક-એક વિકેટ લીધી.

અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યા બાદ, SRH ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 156 રન બનાવ્યા. હેનરિક ક્લાસેન અને નીતિશ રેડ્ડીએ ટીમ માટે શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી; ક્લાસેન 62 રન બનાવ્યા, જ્યારે રેડ્ડીએ 57 રનનું યોગદાન આપ્યું. જોકે, આ બે સિવાય, બાકીના બેટ્સમેનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. બોલિંગ મોરચે લખનૌ માટે, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ અને અવેશ ખાન શ્રેષ્ઠ રહ્યા, જેમણે 2-2 વિકેટ લીધી.

LIVE FEED

7:25 PM, 5 Apr 2026 (IST)

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 5 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં 19.5 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 157 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને સિઝન માટે પોતાનું વિજય ખાતું ખોલ્યું છે. આ મેચમાં, LSG કેપ્ટન ઋષભ પંતે 68 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને વિજય અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં 19.5 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 157 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને સિઝન માટે પોતાનું વિજય ખાતું ખોલ્યું છે. આ મેચમાં, LSG કેપ્ટન ઋષભ પંતે 68 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને વિજય અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

6:53 PM, 5 Apr 2026 (IST)

લખનૌએ 15 ઓવરમાં 114 રન બનાવ્યા

SRH સામે લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, લખનૌએ 15 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 114 રન બનાવી લીધા છે. ટીમને જીતવા માટે હવે 30 બોલમાં 43 રનની જરૂર છે. હાલમાં, કેપ્ટન ઋષભ પંત (34 રન) અને અબ્દુલ સમદ (4 રન) ક્રીઝ પર છે.

5:21 PM, 5 Apr 2026 (IST)

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો 20 ઓવરમાં 156 રનનો સ્કોર

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે 20 ઓવરના અંતે 9 વિકેટ ગુમાવીને 156 રન બનાવ્યા. બેટિંગમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે હેનરિક ક્લાસેન અને નીતિશ રેડ્ડી બંનેની શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગ્સ જોઈ. દરમિયાન, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી બોલિંગમાં, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ અને અવેશ ખાન દરેકે બે-બે વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા.

3:54 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ઇશાન કિશન આઉટ

ચોથી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે કેપ્ટન ઇશાન કિશનના રૂપમાં વિરોધી ટીમને ત્રીજો ઝટકો આપ્યો. ઇશાન ફક્ત એક રન બનાવ્યા બાદ પ્રિન્સ યાદવની બોલિંગમાં આઉટ થયો. 4 ઓવર પછી, ટીમનો સ્કોર 3 વિકેટના નુકસાન પર 11 રન છે.

3:45 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ટ્રેવિસ હેડ 7 રનમાં આઉટ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ટોસ હાર્યા બાદ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી છે; જોકે, તેમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી છે, ત્રીજી ઓવરના પહેલા જ બોલ પર તેમની બીજી વિકેટ ટ્રેવિસ હેડની ગુમાવી દીધી હતી, જ્યારે ટીમનો સ્કોર 8 રન હતો. આ મેચમાં, હેડ 7 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર મોહમ્મદ શમીનો શિકાર બન્યો હતો.

3:38 PM, 5 Apr 2026 (IST)

મોહમ્મદ શમીએ અભિષેક શર્માને આઉટ કર્યો

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી છે, તેઓએ પ્રથમ ઓવરના છેલ્લા બોલ પર પોતાની શરૂઆતની વિકેટ અભિષેક શર્મા ગુમાવી દીધી, જ્યારે ટીમનો સ્કોર એક પર હતો. મોહમ્મદ શમીએ અભિષેક શર્માને શૂન્ય રને આઉટ કરીને પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો.

3:26 PM, 5 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), હેનરિક ક્લાસેન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ ઉનડકટ.

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), એડન માર્કરામ, નિકોલસ પૂરન, અબ્દુલ સમદ, મુકુલ ચૌધરી, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, અવેશ ખાન, મોહમ્મદ શમી, દિગ્વેશ સિંહ રાઠી, પ્રિન્સ યાદવ.

1:57 PM, 5 Apr 2026 (IST)

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત આવે છે, ત્યારે લખનૌનું વર્ચસ્વ જોવા મળે છે. IPLમાં બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં છ મેચ રમાઈ છે, જેમાં લખનૌએ ચાર મેચમાં જીત નોંધાવી છે, જ્યારે હૈદરાબાદે બે મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે.

1:56 PM, 5 Apr 2026 (IST)

મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોવી?

IPL 2026 ની 10મી મેચ - સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ - ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે રમાશે, જ્યારે ટોસ અડધો કલાક વહેલો, બપોરે 3:00 વાગ્યે થશે. ચાહકો આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર ટીવી પર લાઈવ જોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે JIO HOTSTAR એપ અને વેબસાઇટ પર મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકો છો.

1:55 PM, 5 Apr 2026 (IST)

હવામાન રિપોર્ટ

મેચ દરમિયાન હૈદરાબાદમાં હવામાન ખરાબ થવાની ધારણા છે. સ્પર્ધાના નિર્ધારિત સમય દરમિયાન વરસાદ પડવાની શક્યતા આશરે 50% છે. વરસાદને કારણે મેચમાં વિક્ષેપ અથવા વિલંબ થઈ શકે છે. જો ધોધમાર વરસાદ પડે છે, તો મેચનો આનંદ ઓછો થઈ શકે છે. જ્યારે બંને ટીમો જીત માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, ત્યારે હવામાન એક મુખ્ય પરિબળ તરીકે ઉભરી શકે છે. ચાહકો આશા રાખશે કે વરસાદની કોઈ ખાસ અસર નહીં પડે, જેનાથી તેઓ સંપૂર્ણ અને રોમાંચક સ્પર્ધા જોઈ શકશે.

IPL 2026 SRH VS LSG LIVE SCORE
IPL 2026
SRH VS LSG LIVE SCORE
SRH VS LSG
IPL 2026 SRH VS LSG LIVE SCORE

