દિલ્હીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા
SRH VS DC LIVE SCORE: આજે હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે IPL 2026 ની 31મી મેચ રમાઈ રહી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ સિઝનમાં બંને ટીમોનો મિશ્ર દેખાવ રહ્યો છે, અને બંને પોતપોતાની અગાઉની મેચોમાં વિજય મેળવી રહી છે. ઇશાન કિશનના નેતૃત્વ હેઠળ હૈદરાબાદની ટીમે તેમની 6 મેચમાંથી 3 મેચ જીતીને પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથું સ્થાન મેળવ્યું છે. દરમિયાન, અક્ષર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ દિલ્હીની ટીમે 5 મેચમાં 3 જીત નોંધાવ્યા પછી પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું છે. પરિણામે, આ મેચ બંને ટીમો માટે સ્ટેન્ડિંગમાં ઉપર જવાની ઉત્તમ તક રજૂ કરે છે.
LIVE FEED
બંને ટીમો માટે ઈમ્પેક્ટ ખેલાડીઓના વિકલ્પો
દિલ્હી કેપિટલ્સ: કરુણ નાયર, દુષ્મંથા ચમીરા, આશુતોષ શર્મા, ત્રિપુરાણા વિજય, આકીબ નબી.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ: રવિચંદ્રન, પ્રફુલ હિંજ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, દિલશાન મદુશંકા, હર્ષલ પટેલ યાદ રાખો.
દિલ્હી કેપિટલ્સની પ્લેઈંગ-11
પથુમ નિસાંકા, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), સમીર રિઝવી, નીતિશ રાણા, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), ડેવિડ મિલર, કુલદીપ યાદવ, મુકેશ કુમાર, ટી. નટરાજન, લુંગી એનગીડી.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પ્લેઇંગ-11
અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), હેનરિક ક્લાસેન, સલિલ અરોરા (વિકેટકીપર), અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવાંગ કુમાર, હર્ષ દુબે, સાકિબ હુસૈન, ઈશાન મલિંગા.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર
આ મેચ માટે બંને ટીમોએ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કર્યા છે. દિલ્હીએ આકિબ નબીના સ્થાને નીતિશ રાણાને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. આ દરમિયાન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને હર્ષ દુબે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછા ફર્યા છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો અત્યાર સુધી IPLમાં કુલ 25 વખત એકબીજા સામે આવી છે. આમાંથી, SRH એ 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હીએ 12 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. દરમિયાન, તેમની છેલ્લી પાંચ મેચોમાં, બંને ટીમોએ બે-બે મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.