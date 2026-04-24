RCB VS GT LIVE SCORE: ગુજરાતની બેટિંગ શરૂ, શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન ક્રીઝ પર
IPL 2026 ની 34મી મેચમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આજે - શુક્રવાર (24 એપ્રિલ) - બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બંને ટીમો તેમની પાછલી મેચોમાં હારનો સામનો કર્યા પછી પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરશે. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCB આ સિઝનમાં શાનદાર ફોર્મમાં દેખાયું છે, અને ટીમ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર આ ગતિ જાળવી રાખવાનો લક્ષ્ય રાખશે. RCB એ 6 મેચમાં 4 જીતમાંથી 8 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત ટીમ 6 મેચમાં 6 પોઈન્ટ ધરાવે છે, જે તેમને સાતમા સ્થાને રાખે છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગ શરૂ
ગુજરાત ટાઇટન્સની ઇનિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે. શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન ગુજરાત તરફથી ઇનિંગની શરૂઆત કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આ દરમિયાન, ઝડપી બોલર ભુવનેશ્વર કુમાર આરસીબી માટે પહેલી ઓવર નાખવા માટે આગળ આવ્યો છે.
બંને ટીમોના ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર
ગુજરાત ટાઇટન્સઃ પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, અનુજ રાવત, ગ્લેન ફિલિપ્સ, નિશાંત સિંધુ, અરશદ ખાન.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: જેકબ બેથેલ, જોર્ડન કોક્સ, મંગેશ યાદવ, વિકી ઓસ્તવાલ, વેંકટેશ ઐયર.
ગુજરાત ટાઇટન્સની પ્લેઇંગ-11
સાઈ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, શાહરૂખ ખાન, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની પ્લેઇંગ-11
વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, ક્રુણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા, રસિક સલામ દાર.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર
RCB એ ફિલ સોલ્ટની જગ્યાએ જેકબ બેથેલને ટીમમાં સામેલ કર્યો, જ્યારે ગુજરાતે બે ફેરફારો કર્યા, જેમાં જેસન હોલ્ડર અને માનવ સુથારનો સમાવેશ થાય છે.
RCB એ ટોસ જીત્યો
RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે, ગુજરાત ટાઇટન્સ પ્રથમ બેટિંગ કરીને મોટો સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.