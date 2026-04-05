RCB VS CSK: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની સતત ત્રીજી હાર, RCB એ 43 રનથી હરાવ્યું
Published : April 5, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 11:50 PM IST
RCB vs CSK: IPL 2026 ની 11મી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં RCB એ ચેન્નાઈને 43 રનથી હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, RCB એ 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 250 રનનો સફળતાપૂર્વક સ્કોર કર્યો હતો. RCB માટે દેવદત્ત પડિકલ અને ટિમ ડેવિડે અડધી સદી ફટકારી હતી. પડિકલે 29 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન, ટિમ ડેવિડે 25 બોલમાં 70 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ મેચમાં ચેન્નાઈના બોલરો ખૂબ મોંઘા સાબિત થયા હતા. 251 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ 19.4 ઓવરમાં 207 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ચેન્નાઈ તરફથી સરફરાઝ ખાન આ મેચમાં 50 રન સાથે સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યો હતો, જ્યારે પ્રશાંત વીરે 29 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
LIVE FEED
RCB એ 43 રનથી મેચ જીતી
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 43 રનથી હરાવ્યું છે. આ RCB નો સિઝનનો સતત બીજો વિજય છે. દરમિયાન, ચેન્નાઈને સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
CSKએ 7 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવી
251 રનના વિશાળ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી CSKની શરૂઆત ખૂબ નબળી રહી હતી. ટીમે 30 રનના સ્કોરે ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. બાદમાં સફરાઝખાને વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા 25 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા અને તે પણ આઉટ થઈ ગયો હતો. આમ 6.5 ઓવરમાં ટીમનો સ્કોર 5 વિકેટના નુકસાને 84 રન હતો.
RCBએ CSKને આપ્યો 251 રનનો ટાર્ગેટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 250 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ માટે ટીમ ડેવિડે 25 બોલમાં અણનમ 70 રન તો રજત પાટીદારે 19 બોલમાં 48 રનની અણનમ ઈનિંગ્સ રમી હતી. જ્યારે પડ્ડીકલે 29 બોલમાં 50, કોહલીએ 18 બોલમાં 28 અને ફિલ સોલ્ટે 30 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા હતા.
દેવદત્ત પડિકલ 29 બોલમાં 50 રન બનાવીને આઉટ
ચેન્નઈ સામેની મેચમાં દેવદત્ત પડિકલ 29 બોલમાં 50 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે પાંચ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેને જેમી ઓવરટન દ્વારા બોલ્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. આરસીબીનો સ્કોર હાલમાં 3 વિકેટના નુકસાન પર 151 રન છે.
બેંગ્લોરનો સ્કોર- 14 ઓવર પછી 151/2
આરસીબીએ 14 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા છે. રજત પાટીદાર (23) અને દેવદત્ત પડિકલ (50) હાલમાં ક્રીઝ પર છે.
ફિલ સોલ્ટ પેવેલિયન પરત ફર્યો
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચમાં 30 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા બાદ ફિલ સોલ્ટ આઉટ થયો હતો. આરસીબીનો સ્કોર હાલમાં બે વિકેટના નુકસાને 93 રન છે. સોલ્ટના આઉટ થયા બાદ, રજત પાટીદાર બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો છે.
વિરાટ કોહલી 28 રન બનાવી આઉટ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચમાં વિરાટ કોહલી 28 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. 18 બોલની પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો હતો. તેના આઉટ થયા પછી, દેવદત્ત પડિકલ બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો છે. આરસીબીનો સ્કોર હાલમાં એક વિકેટના નુકસાન પર 38 રન છે.
બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, સરફરાઝ ખાન, શિવમ દુબે, પ્રશાંત વીર, જેમી ઓવરટોન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મેટ હેનરી, ખલીલ અહેમદ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ: ફિલિપ સોલ્ટ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, અભિનંદન સિંહ, જેકબ ડફી