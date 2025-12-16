ETV Bharat / sports

IPL Auction Live: અબુ ધાબીમાં મીની-ઓક્શન શરુ, કેમેરોન ગ્રીન 25.20 કરોડમાં વેચાયો

IPL Auction
IPL Auction (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 2:55 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 4:53 PM IST

Choose ETV Bharat

ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઇવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. IPL 2026 ની મીની-ઓક્શન આજે અબુ ધાબીમાં બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. હરાજીની બધી વિગતો માટે ETV ભારતના લાઇવ પેજ પર જોડાયેલા રહો...

LIVE FEED

4:51 PM, 16 Dec 2025 (IST)

જમ્મુ કાશ્મીરના આકિબ નબીને દિલ્હી કેપિટલ્સે 8.40 કરોડમાં ખરીદ્યો

દિલ્હી કેપિટલ્સે આકિબ નબીને ખરીદ્યો

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર અને ઓલરાઉન્ડર આકિબ નબી ડારને દિલ્હી કેપિટલ્સે ₹8.40 કરોડ (8.40 કરોડ રૂપિયા)માં ખરીદ્યો છે. તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹30 લાખ (30 લાખ રૂપિયા) હતી. તે એક અનકેપ્ડ ખેલાડી પણ છે.

4:38 PM, 16 Dec 2025 (IST)

રવિ બિશ્નોઈને રાજસ્થાને ખરીદ્યો

ભારતીય સ્પિનર ​​રવિ બિશ્નોઈને IPL 2026 ના મિનિ-ઓક્શનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા ₹7.20 કરોડ (US$1.2 મિલિયન) માં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. બિશ્નોઈ અગાઉ લખનૌ માટે રમ્યો હતો, પરંતુ તેઓએ આ વર્ષે તેને રિલીઝ કર્યો હતો.

4:04 PM, 16 Dec 2025 (IST)

મથિશ પથિરાનાને KKR એ 18 કરોડમાં ખરીધ્યો

આ હરાજીમાં શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથિશ પથિરાનાને KKR દ્વારા ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) માં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં, બે ખેલાડીઓ ₹18 કરોડના આંકડે પહોંચી ગયા છે, જે બંનેને KKR દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. પહેલા, કેમેરોન ગ્રીનને ₹25.20 કરોડ (252 મિલિયન રૂપિયા) માં ખરીદવામાં આવ્યો હતો, અને હવે પથિરાનાને ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) માં ખરીદવામાં આવ્યો છે.

4:02 PM, 16 Dec 2025 (IST)

પૃથ્વી અને સરફરાઝ રહ્યા અનસોલ્ડ

બે ભારતીય ખેલાડીઓ, સરફરાઝ ખાન અને પૃથ્વી શો, મીની-ઓક્શનના પહેલા રાઉન્ડમાં વેચાયા નથી. બંને ખેલાડીઓની બેઝ પ્રાઈસ ₹7.5 મિલિયન હતી. ઇંગ્લેન્ડના જેમી સ્મિથ અને બેયરસ્ટો પણ વેચાયા નથી.

3:26 PM, 16 Dec 2025 (IST)

વેંકટેશ ઐયરને RCB એ ખરીદ્યો

વેંકટેશ ઐયરને RCB એ ખરીદ્યો

વેંકટેશ ઐયર, જેની બેઝ પ્રાઈઝ 2 કરોડ રૂપિયા હતી, તેને RCB એ 7 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે. તે અગાઉ KKR માટે રમ્યો હતો. જોકે, આ વખતે RCB એ તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.

3:16 PM, 16 Dec 2025 (IST)

લિયામ લિવિંગસ્ટોન અનસોલ્ડ રહ્યો

લિયામ લિવિંગસ્ટોનને કોઈ ખરીદદાર ના મલ્યો. તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹2 કરોડ હતી.

3:03 PM, 16 Dec 2025 (IST)

કેમેરોન ગ્રીન 25.20 કરોડમાં વેચાયો

કેમેરોન ગ્રીન પર પહેલાથી જ 18 કરોડથી વધુની બોલી લાગી ગઈ છે, અને KKR અને CSK વચ્ચેનો મુકાબલો હજુ પણ ચાલુ છે. નવા નિયમો હેઠળ, વિદેશી ખેલાડીઓને ફક્ત 18 કરોડ ફી મળશે, બાકીની રકમ BCCIના કલ્યાણ ભંડોળમાં જશે.

2:53 PM, 16 Dec 2025 (IST)

જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક અનસોલ્ડ, મિલર ₹2 કરોડમાં વેચાયો

IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં બોલી લગાવવામાં આવેલા પ્રથમ ખેલાડી, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક વેચાયા વિના રહ્યા. તેમની બેઝ પ્રાઈસ ₹2 કરોડ હતી. દરમિયાન, ડેવિડ મિલરને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા ₹2 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો, જેનાથી તે આ ઓક્શનમાં વેચાતો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

Last Updated : December 16, 2025 at 4:53 PM IST

TAGGED:

IPL 2026 MINI AUCTION LIVE UPDATE
IPL 2026 MINI AUCTION LIVE
IPL 2026
IPL 2026 MINI AUCTION LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.