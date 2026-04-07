RR vs MI LIVE SCORE: ગુવાહાટીમાં વરસાદ, ટોસમાં વિલંબ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 7:42 PM IST

RR vs MI: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 13મી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ 7 એપ્રિલે પાંચ વખતની ચેમ્પિયન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી છે; જોકે, વરસાદને કારણે ટોસમાં વિલંબ થયો છે. ટોસ શરૂઆતમાં સાંજે 7:00 વાગ્યે થવાનો હતો, પરંતુ હવે ખરાબ હવામાનને કારણે તે મોડેથી થશે. વરસાદ વચ્ચે, બંને ટીમોના ખેલાડીઓ પોતપોતાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેઠા છે, મેદાન તરફ ધ્યાનથી જોઈ રહ્યા છે.

7:40 PM, 7 Apr 2026 (IST)

બંને માટે જીત જરુરી

આજની મેચમાં, બંને ટીમો વિજય મેળવવા પર નજર રાખશે. રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની પાછલી મેચમાં રોમાંચક જીત નોંધાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. રિયાન પરાગની આગેવાની હેઠળ, રાજસ્થાને અમદાવાદમાં રમાયેલી હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને માત્ર 6 રનથી હરાવ્યું. હવે, યજમાન ટીમ જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરવા પર નજર રાખશે.

બીજી તરફ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સીઝનની શરૂઆત વિજય સાથે કરી હતી પરંતુ તે પોતાની બીજી મેચમાં જીતની લય જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો અગાઉની મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 6 વિકેટથી પરાજય થયો હતો. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ટીમનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા બીમારીને કારણે રમી શક્યો ન હતો. તેની ગેરહાજરીમાં સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમની કમાન સંભાળી હતી. હવે, હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન સામે મેદાનમાં પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા છે. રાજસ્થાન સામે, મુંબઈ જીતની લય પર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરશે.

