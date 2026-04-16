ETV Bharat / sports

MI VS PBKS LIVE SCORE: પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને બોલીંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, જુઓ બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 7:06 PM IST

|

Updated : April 16, 2026 at 7:25 PM IST

Choose ETV Bharat

MI VS PBKS LIVE SCORE: IPL 2026 ની 24મી મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ આજે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. એક તરફ, પંજાબની ટીમ તેની પાછલી મેચમાં વિજય મેળવી રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ, મુંબઈની ટીમે તેની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરિણામે, મુંબઈની ટીમ જીતના માર્ગ પર પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક રહેશે; જોકે, પંજાબને હરાવવું તેમના માટે સરળ કાર્ય રહેશે નહીં. હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વમાં, MI ટીમે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ફક્ત એક જ જીત નોંધાવી છે, તેની ચારમાંથી ત્રણ મેચ હારી છે; ફક્ત 2 પોઈન્ટ સાથે, તે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને છે. તેનાથી વિપરીત, શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની પંજાબ ટીમે તેની ચારમાંથી ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. PBKS હાલમાં 7 પોઈન્ટ અને +0.720 ના નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે.

LIVE FEED

7:23 PM, 16 Apr 2026 (IST)

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પ્લેઈંગ-11

ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રેયાન રિકલ્ટન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), શેરફેન રધરફોર્ડ, નમન ધીર, મયંક રાવત, શાર્દુલ ઠાકુર, દીપક ચહર, જસપ્રિત બુમરાહ.

7:22 PM, 16 Apr 2026 (IST)

પંજાબ કિંગ્સ પ્લેઇંગ-11

પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), કૂપર કોનોલી, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિજયકુમાર વૈશક, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

7:14 PM, 16 Apr 2026 (IST)

પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીત્યો

પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. હવે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ પહેલા બેટિંગ કરીને મોટો સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

6:49 PM, 16 Apr 2026 (IST)

પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને

હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમે IPL 2026 માં અત્યાર સુધીમાં ચાર મેચ રમી છે, જેમાં ફક્ત એકમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમને સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને હાલમાં બે પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને છે.

6:49 PM, 16 Apr 2026 (IST)

પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને

શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની પંજાબ કિંગ્સે ચારમાંથી ત્રણ મેચમાં જીત નોંધાવી છે. દરમિયાન, એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. જીતના સિલસિલા પર સવારી કરીને, PBKS હાલમાં 7 પોઈન્ટ અને +0.720 ના નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે.

6:48 PM, 16 Apr 2026 (IST)

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

જ્યારે MI અને PBKS વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત આવે છે, ત્યારે સ્પર્ધા સમાન રીતે સંતુલિત છે. IPLમાં બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 34 મેચ રમાઈ છે, જેમાં પંજાબે 17 મેચ જીતી છે અને મુંબઈએ પણ 17 મેચમાં જીત મેળવી છે. પરિણામે, બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.