ETV Bharat / sports

MI VS CSK LIVE SCORE: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ટોસ જીત્યો, CSK પહેલા બેટિંગ કરશે

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 7:26 PM IST

Choose ETV Bharat

IPL 2026 સીઝનની 33મી લીગ મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે; આ મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

LIVE FEED

7:18 PM, 23 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમોના ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: વિલ જેક્સ, રાજ બાવા, શાર્દુલ ઠાકુર, ડેનિશ માલેવાર, મયંક માર્કંડે.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: પ્રશાંત વીર, મેથ્યુ શોર્ટ, મેટ હેનરી, અકેલ હોસીન, ઉર્વિલ પટેલ.

7:17 PM, 23 Apr 2026 (IST)

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમમાં એક ફેરફાર

આ મહત્વપૂર્ણ મેચ માટે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે. મેથ્યુ શોર્ટના સ્થાને પ્રશાંત વીરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

7:15 PM, 23 Apr 2026 (IST)

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પ્લેઈંગ-11

ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શેરફેન રધરફોર્ડ, મિશેલ સેન્ટનર, જસપ્રિત બુમરાહ, ક્રિશ ભગત, એએમ ગઝનફર, અશ્વિની કુમાર.

7:15 PM, 23 Apr 2026 (IST)

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની પ્લેઈંગ-11

સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સરફરાઝ ખાન, ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, કાર્તિક શર્મા, જેમી ઓવરટોન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, મુકેશ ચૌધરી.

7:14 PM, 23 Apr 2026 (IST)

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ટોસ જીત્યો

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.