LSG VS RR LIVE SCORE: LSG એ ટોસ જીતીને બોલીંગ પસંદ કરી, લખનૌની ટીમમાં બે ફેરફાર

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 7:06 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 7:19 PM IST

LSG VS RR LIVE SCORE: IPL 2026 ની 32મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ આજે - બુધવાર, 22 એપ્રિલ - ટકરાશે. આ મેચ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. બંને ટીમો પોતપોતાની અગાઉની મેચોમાં હાર બાદ ફરી રહી છે અને જીતના માર્ગ પર પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છે. ઋષભ પંતની આગેવાની હેઠળ લખનૌની ટીમે અત્યાર સુધી રમાયેલી 6 મેચોમાંથી 4 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેમાં ફક્ત 2 મેચમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. LSG હાલમાં IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલ પર 4 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે. લખનૌએ તેમની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં સતત ત્રણ હારનો સામનો કર્યો છે.

LIVE FEED

7:17 PM, 22 Apr 2026 (IST)

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ટોસ જીત્યો

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના કેપ્ટન ઋષભ પંતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરીને મોટો સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

7:16 PM, 22 Apr 2026 (IST)

લખનૌની ટીમમાં બે ફેરફાર

આ મેચ માટે લખનૌની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. એમ. સિદ્ધાર્થની જગ્યાએ દિગ્વેશ સિંહ રાઠોડનો અને અવેશ ખાનની જગ્યાએ મયંક યાદવનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

7:16 PM, 22 Apr 2026 (IST)

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની પ્લેઇંગ-11

મિશેલ માર્શ, આયુષ બદોની, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), નિકોલસ પૂરન, એડન માર્કરામ, મુકુલ ચૌધરી, મોહમ્મદ શમી, મોહસીન ખાન, પ્રિન્સ યાદવ, દિગ્વેશ સિંહ રાઠી, મયંક યાદવ.

7:16 PM, 22 Apr 2026 (IST)

રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઈંગ-11

યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, રવિ બિશ્નોઈ, બ્રિજેશ શર્મા, નંદ્રે બર્ગર.

7:01 PM, 22 Apr 2026 (IST)

કોનું પલડું ભારે છે

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો એવું લાગે છે કે રોયલ્સ પાસે લીડ છે. અત્યાર સુધી, બંને ટીમો IPLમાં છ મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂકી છે; રાજસ્થાને આમાંથી ચાર મેચ જીતી છે, જ્યારે લખનૌએ બેમાં વિજય મેળવ્યો છે.

7:00 PM, 22 Apr 2026 (IST)

લખનૌમાં હવામાન કેવું છે?

લખનૌના હવામાનની વાત કરીએ તો, મેચના દિવસે ભારે ગરમી રહેવાની ધારણા છે. બપોર દરમિયાન તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર વધવાનો અંદાજ છે. આ ગરમીની અસર સાંજના સમયે પણ કંઈક અંશે અનુભવાઈ શકે છે. પરિણામે, ગરમીને કારણે પીચ સામાન્ય કરતાં વધુ સૂકી થઈ ગઈ છે.

6:59 PM, 22 Apr 2026 (IST)

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

