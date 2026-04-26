ETV Bharat / sports

LSG VS KKR LIVE SCORE: લખનૌએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

LSG VS KKR
LSG VS KKR (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 7:17 PM IST

Choose ETV Bharat

IPL 2026 માં, રવિવારના ડબલ-હેડરનો બીજો મુકાબલો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રમાઈ રહ્યો છે. બંને ટીમો લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં મેદાનમાં ઉતરી છે. આ સિઝનમાં કોઈ પણ ટીમે સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. અત્યાર સુધી રમાયેલી 7 મેચમાંથી, LSG એ 2 જીતી છે, જ્યારે KKR તેની 7 મેચમાંથી ફક્ત 1 મેચમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ, LSG 4 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે, જ્યારે KKR 3 પોઈન્ટ સાથે છેલ્લા સ્થાને છે. પરિણામે, આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

LIVE FEED

7:13 PM, 26 Apr 2026 (IST)

હેડ-ટુ-હેડ

લખનૌ અને કોલકાતા વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે મેચ LSGના પક્ષમાં છે. અત્યાર સુધીમાં બંને ટીમો વચ્ચે 7 મેચ રમાઈ છે. LSG એ 5 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે KKR ફક્ત 2 મેચમાં જ જીત મેળવી શક્યું છે.

7:12 PM, 26 Apr 2026 (IST)

કોલકાતાની પ્લેઈંગ-11

અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ટિમ સેફર્ટ (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી, રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી.

7:12 PM, 26 Apr 2026 (IST)

લખનૌની પ્લેઈંગ-11

એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), નિકોલસ પૂરન, આયુષ બદોની, મુકુલ ચૌધરી, જ્યોર્જ લિન્ડે, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ, દિગ્વેશ સિંહ રાઠી, મોહસીન ખાન.

7:11 PM, 26 Apr 2026 (IST)

લખનૌએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

લખનૌએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. લખનૌએ પહેલા ફિલ્ડિંગ લેવાનું રહેશે, જ્યારે વિરોધી ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરશે. LSG એ તેમની પ્લેઇંગ 11 માં એક ફેરફાર કર્યો છે, જ્યારે KKR ની પ્લેઇંગ 11 યથાવત છે. લખનૌ ટીમમાં જ્યોર્જ લિન્ડેને તક આપવામાં આવી છે.

TAGGED:

IPL 2026
LSG VS KKR LIVE SCORE
LSG VS KKR MATCH UPDATES
LSG VS KKR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.