LSG VS KKR LIVE SCORE: લખનૌએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
IPL 2026 માં, રવિવારના ડબલ-હેડરનો બીજો મુકાબલો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રમાઈ રહ્યો છે. બંને ટીમો લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં મેદાનમાં ઉતરી છે. આ સિઝનમાં કોઈ પણ ટીમે સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. અત્યાર સુધી રમાયેલી 7 મેચમાંથી, LSG એ 2 જીતી છે, જ્યારે KKR તેની 7 મેચમાંથી ફક્ત 1 મેચમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ, LSG 4 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે, જ્યારે KKR 3 પોઈન્ટ સાથે છેલ્લા સ્થાને છે. પરિણામે, આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
હેડ-ટુ-હેડ
લખનૌ અને કોલકાતા વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે મેચ LSGના પક્ષમાં છે. અત્યાર સુધીમાં બંને ટીમો વચ્ચે 7 મેચ રમાઈ છે. LSG એ 5 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે KKR ફક્ત 2 મેચમાં જ જીત મેળવી શક્યું છે.
કોલકાતાની પ્લેઈંગ-11
અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ટિમ સેફર્ટ (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી, રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી.
લખનૌની પ્લેઈંગ-11
એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), નિકોલસ પૂરન, આયુષ બદોની, મુકુલ ચૌધરી, જ્યોર્જ લિન્ડે, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ, દિગ્વેશ સિંહ રાઠી, મોહસીન ખાન.
લખનૌએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. લખનૌએ પહેલા ફિલ્ડિંગ લેવાનું રહેશે, જ્યારે વિરોધી ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરશે. LSG એ તેમની પ્લેઇંગ 11 માં એક ફેરફાર કર્યો છે, જ્યારે KKR ની પ્લેઇંગ 11 યથાવત છે. લખનૌ ટીમમાં જ્યોર્જ લિન્ડેને તક આપવામાં આવી છે.