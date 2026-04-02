KKR Vs SRH: કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સની શર્મનાક હાર, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 65 રનથી હરાવ્યું

Published : April 2, 2026 at 7:24 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 11:33 PM IST

KKR vs SRH: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની છઠ્ઠી મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાઈ હતી. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ આ મેચમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રભુત્વ ધરાવે છે, 65 રનથી વિજય મેળવે છે અને આ રીતે સીઝન માટે પોતાનો વિજય ખાતો ખોલે છે. આ મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 226 રન બનાવ્યા હતા. હૈદરાબાદ માટે બેટિંગ મોરચે, હેનરિક ક્લાસેને 52 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે અભિષેક શર્માએ 48 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું અને ટ્રેવિસ હેડે 46 રન બનાવ્યા હતા. KKR માટે બોલિંગ વિભાગમાં, બ્લેસિંગ મુઝારબાની 4 વિકેટ સાથે ટોચના વિકેટ લેનાર બોલર હતા, જ્યારે વૈભવ અરોરાએ 2 વિકેટ લીધી હતી, અને કાર્તિક ત્યાગી અને અનુકુલ રોયે બંનેએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.

11:21 PM, 2 Apr 2026 (IST)

KKR ની 65 રનથી હાર

KKR vs SRH: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે IPL 2026 માં KKR ને 65 રને હરાવીને પોતાનું જીતનું ખાતું ખોલ્યું છે. આ મેચમાં KKR ને 227 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેઓ 161 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા.

9:21 PM, 2 Apr 2026 (IST)

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 226 રન

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 226 રન બનાવ્યા છે. હૈદરાબાદ તરફથી હેનરિક ક્લાસેને સૌથી વધુ 52 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેને 4 ફોર અને 1 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય અભિષેક શર્મા (48), ટ્રેવિસ હેડ (46), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (39) અને કેપ્ટન ઇશાન કિશન (14) રનની ઇનિંગ રમી હતી. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ તરફથી બ્લેસિંગ મુઝરબાનીએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ જ્યારે વૈભવ અરોરાએ 2 વિકેટ ઝડપી હતી. કાર્તિક ત્યાગી અને અનુકુલ રોયને 1-1 સફળતા મળી હતી.

8:55 PM, 2 Apr 2026 (IST)

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો 15 ઓવરમાં 168 રનનો સ્કોર

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામેની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો સ્કોર 15 ઓવરના અંતે 4 વિકેટે 168 રનનો છે. હેનરિક ક્લાસેન (29) અને નીતિશ રેડ્ડી (20) હાલમાં ક્રીઝ પર છે, જેમણે પાંચમી વિકેટ માટે અડધી સદીની ભાગીદારી પૂર્ણ કરી છે.

8:45 PM, 2 Apr 2026 (IST)

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો 13 ઓવરમાં 149 રનનો સ્કોર

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે આઈપીએલ 2026ની મેચમાં 13 ઓવર પૂરી થયા પછી ચાર વિકેટ ગુમાવીને કુલ 149 રન બનાવ્યા હતા. હેનરિક ક્લાસેન હાલમાં 20 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે નીતિશ રેડ્ડી 10 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે.

8:33 PM, 2 Apr 2026 (IST)

હૈદરાબાદને ચોથો ઝટકો

અનિકેત વર્મા ફક્ત 1 રન બનાવીને આઉટ થયો, અનુકુલ રોયે તેને પેવેલિયન પાછો મોકલી દીધો.

8:25 PM, 2 Apr 2026 (IST)

હૈદરાબાદ માટે ત્રીજો ઝટકો

અભિષેક શર્મા 48 રન બનાવીને આઉટ થયો.

8:25 PM, 2 Apr 2026 (IST)

હૈદરાબાદને બીજો ઝટકો

બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ 14 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર ઇશાન કિશનને પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો.

8:03 PM, 2 Apr 2026 (IST)

પાવરપ્લેમાં હૈદરાબાદ: 84/1

પ્રથમ 6 ઓવરમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 1 વિકેટ ગુમાવીને 84 રન બનાવી લીધા છે. અભિષેક શર્મા (34) અને કેપ્ટન ઇશાન કિશન (1) હાલમાં ક્રીઝ પર છે.

7:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

શિવંગ કુમારનું IPL ડેબ્યૂ

મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી શિવંગ કુમાર આજે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી રમીને IPL ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. કેપ્ટન ઇશાન કિશને ટોસ સમયે આ જાહેરાત કરી હતી.

7:19 PM, 2 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11

SRH: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), હેનરિક ક્લાસેન, અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સલીલ અરોરા, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, જયદેવ ઉનડકટ, ડેવિડ પેને.

KKR: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, સુનીલ નારાયણ, વરુણ ચક્રવર્તી, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી, બ્લેસિંગ મુઝરાબાની.

