KKR vs PBKS: વરસાદને કારણે મેચ રદ, બંને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા

Published : April 6, 2026 at 7:14 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 11:44 PM IST

KKR vs PBKS: IPL 2026 ની 12મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવી પડી હતી. આ મેચમાં કોલકાતાના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોલકાતાએ આ મેચ માટે પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર કર્યા હતા. ટીમે 3.4 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને 25 રન બનાવ્યા હતા. તે સમયે હળવા વરસાદને કારણે રમત રોકવી પડી હતી. જોકે, વરસાદ ટૂંક સમયમાં જ તીવ્ર બન્યો, જેના કારણે મેચ ફરી શરૂ થઈ શકી નહીં. મેચ રદ થયા બાદ, બંને ટીમો વચ્ચે એક પોઈન્ટ વહેંચાઈ ગયો, જેના કારણે આ સીઝન માટે પોઈન્ટ ટેબલ પર KKRનું ખાતું ખુલી ગયું. દરમિયાન, પંજાબની ટીમ 3 મેચમાંથી 5 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે.

11:42 PM, 6 Apr 2026 (IST)

કોલકાતા અને પંજાબ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે રદ

કોલકાતા અને પંજાબ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. મેચ રદ થયા બાદ, બંને ટીમો વચ્ચે એક-એક પોઈન્ટ વહેંચવામાં આવ્યો છે.

8:11 PM, 6 Apr 2026 (IST)

કોલકાતામાં વરસાદ શરૂ

કોલકાતામાં વરસાદ શરૂ થયો છે, જેના કારણે મેચ રોકવી પડી છે. અત્યાર સુધીમાં મેચમાં 3.4 ઓવરનો રમત રમાઈ ચૂકી છે અને KKRનો સ્કોર હાલમાં બે વિકેટના નુકસાને 25 રન છે.

7:11 PM, 6 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: ફિન એલન, અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (ડબ્લ્યુ), રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, નવદીપ સૈની, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), કૂપર કોનોલી, નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જેન્સન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિજયકુમાર વ્યાસ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ

