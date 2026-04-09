KKR VS LSG LIVE SCORE: થોડીવારમાં શરુ થશે મહા મુકાબલો, જુઓ બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
KKR VS LSG LIVE SCORE: IPL 2026 ની 15મી મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. એક તરફ, કોલકાતાની ટીમ પોતાની પહેલી જીતની શોધમાં મેદાનમાં ઉતરશે, તો બીજી તરફ, લખનૌની ટીમ પોતાની જીતની લય જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી, કોલકાતાએ ત્રણ મેચ રમી છે; ટીમને તેમાંથી બેમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. દરમિયાન, લખનૌની ટીમે અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચમાંથી એક જીતી છે અને એક હારી છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: ફિન એલન, અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, રિંકુ સિંહ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, સુનિલ નારાયણ, કાર્તિક ત્યાગી, વરુણ ચક્રવર્તી/નવદીપ સૈની, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની.
ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર - વૈભવ અરોરા.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), આયુષ બદોની, નિકોલસ પૂરન, મુકુલ ચૌધરી, શાહબાઝ અહેમદ/એમ. સિદ્ધાર્થ, મોહમ્મદ શમી, અવેશ ખાન, પ્રિન્સ યાદવ, દિગ્વેશ રાઠી.
ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર - અબ્દુલ સમદ.