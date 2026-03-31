IPL 2026: થોડીવારમાં શરુ થશે GT vs PBKS વચ્ચે હાઈવોલ્ટેજ મુકાબલો, શુભમન અને શ્રેયસ પર રહેશે નજર

GT VS PBKS LIVE SCORE
GT VS PBKS LIVE SCORE (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 5:43 PM IST

Updated : March 31, 2026 at 5:48 PM IST

IPL 2026 ની ચોથી મેચ આજે પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુલ્લાનપુર, ન્યુ ચંદીગઢ સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. આ બંને ટીમો માટે સીઝનનો શુભારંભ છે, અને બંને ટીમો વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા માટે ઉત્સુક રહેશે. પાછલી સીઝન પંજાબ ટીમ માટે ખૂબ જ નોંધપાત્ર સાબિત થઈ હતી.

શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, જોકે તેઓ આખરે ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. હવે, આ સીઝન માટે તેમનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય ચેમ્પિયનશિપ જીતીને ટ્રોફીના દુષ્કાળનો અંત લાવવાનો છે. દરમિયાન, શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત ટાઇટન્સ - તેમના ટોચના ક્રમ પર ખૂબ આધાર રાખશે, જેમાં ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને જોસ બટલર જેવા મોટા નામો છે. પરિણામે, બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે.

5:34 PM, 31 Mar 2026 (IST)

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઇનિસ, નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કો જેન્સેન, બેન દ્વારશુઈસ/અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ. ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર: હરપ્રીત બ્રાર.

ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, મોહમ્મદ સિરાજ. ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર: સાઈ કિશોર.

5:34 PM, 31 Mar 2026 (IST)

હવામાન અને પિચ રિપોર્ટ

મુલ્લાનપુરની પિચ બેટ્સમેન માટે ખૂબ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જોકે, ફાસ્ટ બોલરોને શરૂઆતમાં થોડી મદદ મળી શકે છે. આ મેચ એ જ પિચ પર રમાશે જ્યાં ગયા સિઝનમાં પંજાબ અને ચેન્નાઈ વચ્ચે હાઈ-સ્કોરિંગ મુકાબલો થયો હતો. તે મેચમાં, પંજાબે કુલ 219 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ચેન્નાઈએ 201 રન બનાવ્યા હતા. પરિણામે, આપણે ફરી એકવાર હાઈ-સ્કોરિંગ મેચ જોઈ શકીએ છીએ.

Last Updated : March 31, 2026 at 5:48 PM IST

IPL 2026 GT VS PBKS LIVE SCORE
GT VS PBKS
GT VS PBKS LIVE SCORE
GT VS PBKS RESULT
IPL 2026

