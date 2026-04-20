GT એ ટોસ જીતીને બોલીંગ પસંદ કરી, મુંબઈ કરશે પહેલા બેટીંગ
Published : April 20, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 7:13 PM IST
GT VS MI LIVE SCORE: IPL 2026 ની 30મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચમાં, ગુજરાતની ટીમ સતત ત્રણ જીત બાદ સતત ચોથી જીત મેળવવા પર નજર રાખશે. દરમિયાન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ આ મેચ જીતીને પોતાનો હારનો સિલસિલો સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બધાની નજર ફરી એકવાર રોહિત શર્મા પર રહેશે, જે ઈજાને કારણે પાછલી મેચમાં રમી શક્યો ન હતો.
ગુજરાત ટાઇટન્સે ટોસ જીત્યો
ગુજરાત ટાઇટન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રોહિત શર્મા આ મેચમાં રમી રહ્યો નથી. જીટીએ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કર્યા છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે
આઈપીએલ 2026 માં અત્યાર સુધી, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 5 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમ ફક્ત એક જ જીત મેળવી શકી છે. મુંબઈને ચાર મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હાલમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 2 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે.
ગુજરાત ચોથી જીતની શોધમાં
GTએ અત્યાર સુધી રમાયેલી 5 મેચમાં 3 જીત મેળવી છે, જ્યારે ટીમને 2 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુંબઈ સામે પોતાના ઘરઆંગણે રમીને, જીટી પોતાની ત્રીજી જીત નોંધાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. હાલમાં, જીટી 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને છે.
હવામાન અને પીચ રિપોર્ટ
હવામાનની વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં હાલનું તાપમાન 41 ડિગ્રી છે. મેચ દરમિયાન, તાપમાન 32 થી 34 ડિગ્રી વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. વરસાદની કોઈ આગાહી નથી; તેથી, હવામાન મેચમાં કોઈ વિક્ષેપ લાવે તેવી શક્યતા નથી. પિચની વાત કરીએ તો, અમદાવાદની સપાટી સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જો કે, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પિચ ઝડપી બોલરોને પણ મદદ કરે છે, જે તેમને ગતિ અને ઉછાળ બંને પ્રદાન કરે છે.