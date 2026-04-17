GT VS KKR LIVE SCORE: KKR એ ટોસ જીતીને બેટીંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 6:56 PM IST

Updated : April 17, 2026 at 7:02 PM IST

IPL 2026 ની 25મી મેચ આજે - શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ - અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન કોલકાતાનો આ સિઝનમાં ખાસ પ્રભાવશાળી દેખાવ રહ્યો નથી. અજિંક્ય રહાણેના નેતૃત્વ હેઠળ, કોલકાતાની ટીમે અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ એક પણ જીત મેળવી શકી નથી. જોકે, ટીમનો એક પોઈન્ટ છે, કારણ કે પંજાબ કિંગ્સ સામેની તેમની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. હાલમાં, KKR પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે છે.

6:51 PM, 17 Apr 2026 (IST)

મેચ લાઈવ ક્યાં જોવી

ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે IPL 2026 ની 25મી મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટોસ અડધો કલાક વહેલો - સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. ક્રિકેટ ચાહકો આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર ટીવી પર લાઈવ જોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે JioCinema એપ અને વેબસાઇટ પર આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકો છો.

6:51 PM, 17 Apr 2026 (IST)

કોલકાતા તેની પહેલી જીતની શોધમાં છે

IPL 2026 માં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ હજુ પણ તેમની પહેલી જીતની શોધમાં છે. KKR એ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ એક પણ જીત મેળવી શકી નથી. જોકે, ટીમ પાસે એક પોઈન્ટ છે, કારણ કે પંજાબ કિંગ્સ સામેની તેમની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. હાલમાં, KKR પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે.

6:50 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ગુજરાત ટાઇટન્સ જીતની હેટ્રિક મેળવવા માટે તૈયાર

ગુજરાત ટાઇટન્સે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી 4 મેચમાંથી 2 જીતી છે અને 2 હારનો સામનો કર્યો છે. 4 પોઈન્ટ સાથે, ગુજરાતની ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને છે. ગુજરાતની ટીમે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને LSG સામેની છેલ્લી બે મેચમાં સતત જીત નોંધાવી છે અને હવે KKR ને હરાવીને જીતની હેટ્રિક પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

6:50 PM, 17 Apr 2026 (IST)

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચેના મેચના રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, મેચ જીટીના પક્ષમાં જતી દેખાય છે. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં, બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ પાંચ મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી ગુજરાતે ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે કોલકાતા ફક્ત એકમાં જ વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ.

