RCB vs GT Live Score: ફાઈનલ મુકાબલામાં RCB એ ટોસ જીતીને બોલીંગ પસંદ કરી, ગુજરાતની ટીમમાં એક બદલાવ
Published : May 31, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 7:20 PM IST
RCB vs GT Live Score: IPL 2026 ની સફર હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જેમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વચ્ચે રમાશે. આ મેચમાં RCB એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બંને ટીમો બીજી વખત IPL ચેમ્પિયન બનવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. ગુજરાતે 2022 માં તેમનો પ્રથમ ખિતાબ જીત્યો હતો, જ્યારે RCB એ ગયા સિઝનમાં તેમનો પ્રથમ IPL ખિતાબ જીત્યો હતો, જેનાથી તેમના ટ્રોફીના દુષ્કાળનો અંત આવ્યો હતો.
ગુજરાત ટાઇટન્સની પ્લેઇંગ-11
સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રાહુલ તેવટિયા, નિશાંત સિંધુ, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, અરશદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની પ્લેઈંગ-11
વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, ક્રુણાલ પંડ્યા, રોમારિયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર