DC VS GT LIVE SCORE: દિલ્હી કેપિટલ્સે ટોસ જીતીને બોલીંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો
Published : April 8, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 7:09 PM IST
DC VS GT LIVE SCORE: IPL 2026 ની 14મી મેચ આજે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. એક તરફ, અક્ષર પટેલની આગેવાની હેઠળની દિલ્હીની ટીમ શાનદાર ફોર્મમાં છે, તેણે પોતાની શરૂઆતની બે મેચ જીતી છે; બીજી તરફ, ગુજરાત હજુ સુધી પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યું નથી. ગુજરાતની ટીમને પંજાબ કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે, શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ગુજરાતની ટીમ હવે દિલ્હીને હરાવીને વિજયનો સ્વાદ ચાખવા માટે ઉત્સુક રહેશે.