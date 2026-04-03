CSK VS PBKS: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની સતત બીજી હાર, પંજાબ કિંગ્સે 5 વિકેટથી હરાવ્યું

CSK VS PBKS
CSK VS PBKS (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 7:07 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 11:56 PM IST

CSK VS PBKS: IPL 2026 ની સાતમી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં પંજાબની ટીમે 5 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ચેન્નાઈની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને કુલ 209 રન બનાવ્યા હતા. પંજાબે 18.4 ઓવરમાં આ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો. આ સિઝનમાં પંજાબની સતત બીજી જીત છે, જ્યારે ચેન્નાઈને સતત બીજી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

11:43 PM, 3 Apr 2026 (IST)

પંજાબ કિંગ્સની શાનદાર શરૂઆત

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની બેટિંગ તરફ વળીએ તો, સંજુ સેમસનનું બેટ ફરી એકવાર શાંત રહ્યું. તે 7 બોલમાં 7 રન બનાવીને આઉટ થયો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે, આયુષ મ્હાત્રે, સરફરાઝ ખાન અને શિવમ દુબેએ આ મેચમાં શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. મ્હાત્રે 43 બોલમાં 73 રન બનાવીને ટીમના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યા. આ દરમિયાન, શિવમ દુબે 27 બોલમાં 45 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. સરફરાઝ ખાને માત્ર 12 બોલમાં 32 રન ફટકાર્યા.

પંજાબ કિંગ્સે લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે આ મેચમાં શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. પ્રિયાંશ આર્ય અને પ્રભસિમરન સિંહે પ્રથમ વિકેટ માટે 61 રન ઉમેર્યા હતા. પ્રિયાંશ 11 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. પ્રભસિમરને 34 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ રમી હતી. પંજાબ માટે એકમાત્ર અડધી સદી શ્રેયસ ઐયરના બેટથી આવી હતી, જેણે 29 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા હતા. ચેન્નાઈ માટે, મેટ હેનરી અને અંશુલ કંબોજે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

8:57 PM, 3 Apr 2026 (IST)

કાર્તિક શર્મા 1 રન બનાવી આઉટ

આ મેચમાં કાર્તિક શર્મા બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને 3 બોલમાં ફક્ત 1 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેના આઉટ થયા પછી, સરફરાઝ ખાન બેટિંગ કરવા આવ્યો છે. 14 ઓવર પછી, ચેન્નાઈનો સ્કોર 4 વિકેટના નુકસાન પર 130 રન છે.

8:42 PM, 3 Apr 2026 (IST)

73 રન બનાવીને આયુષ મ્હાત્રે આઉટ થયો

આયુષ મ્હાત્રે 43 બોલનો સામનો કરીને 73 રનની ઇનિંગ રમ્યા બાદ આઉટ થયો. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે છ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. ટીમનો સ્કોર હાલમાં 3 વિકેટના નુકસાને 123 રન છે.

8:31 PM, 3 Apr 2026 (IST)

10 ઓવર પછી ચેન્નાઈનો સ્કોર

10 ઓવરમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 1 વિકેટ ગુમાવીને 101 રન બનાવી લીધા છે. રુતુરાજ ગાયકવાડ (24) અને આયુષ મ્હાત્રે (62) હાલમાં ક્રીઝ પર છે.

8:27 PM, 3 Apr 2026 (IST)

આયુષ મ્હાત્રેની વિસ્ફોટક અડધી સદી

પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં, આયુષ મ્હાત્રેએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરીને અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે આ મેચમાં માત્ર 29 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી છે. ગાયકવાડ તેને ટેકો આપી રહ્યા છે, તેમણે 13 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા છે. આ જોડી પહેલાથી જ અડધી સદીની ભાગીદારી કરી ચૂકી છે.

8:14 PM, 3 Apr 2026 (IST)

પાવરપ્લે પછી ચેન્નાઈનો સ્કોર

આ મેચમાં 6 ઓવરના અંતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે એક વિકેટ ગુમાવીને 57 રન બનાવી લીધા છે. આયુષ મ્હાત્રે 19 બોલમાં 29 રન બનાવી રહ્યા છે, જ્યારે કેપ્ટન ગાયકવાડ 10 બોલમાં 14 રન બનાવી રહ્યા છે.

7:30 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ટોસ પછી શ્રેયસ ઐય્યરનું નિવેદન

ટોસ જીત્યા પછી, શ્રેયસ ઐય્યરે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. આ તેમના ઘરઆંગણે તેમની પહેલી મેચ છે, તેથી મેચ કેવી રીતે આગળ વધશે તેનું દબાણ તેમના પર રહેશે. હું ફક્ત અમારી વાતચીત દરમિયાન સકારાત્મક, શાંત અને સંયમિત રહેવા માંગુ છું, અને કોઈપણ નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવા માંગુ છું. અમારી ટીમ લાઇનઅપને જોતા, તે અમને ઘણો આત્મવિશ્વાસ આપે છે; તેમની ટીમ ખૂબ મજબૂત છે અને સતત સારી રીતે રમી રહી છે, અને અમે ફક્ત અમારી સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે રમવા માંગીએ છીએ. જ્યારે પરિસ્થિતિઓ મુશ્કેલ બને છે, ત્યારે હું બોલરોનો સામનો કરવા માંગુ છું; હું નથી ઇચ્છતો કે બોલરો અમારા પર પ્રભુત્વ મેળવે. હું આ વખતે પણ તે જ માનસિકતા સાથે મેદાનમાં ઉતરવા માંગુ છું. અમે તે જ ટીમ સાથે રમી રહ્યા છીએ."

7:30 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ટોસ પછી રુતુરાજ ગાયકવાડનું નિવેદન

ટોસ હાર્યા પછી, રુતુરાજ ગાયકવાડે કહ્યું, "પિચ થોડી સૂકી લાગે છે; મને નથી લાગતું કે તેમાં બહુ ફેરફાર થશે. હાલમાં એપ્રિલની શરૂઆત છે, તેથી ઝાકળની કોઈ અસર થવી જોઈએ નહીં. બોર્ડ પર સારો સ્કોર બનાવવો અને તેનો બચાવ કરવો એ યોગ્ય અભિગમ હશે. ગયા સિઝનમાં અમારો થોડો મુશ્કેલ સમય હતો; કેટલીક ભૂલો અને ભૂલો હતી - એવી બાબતો જે T20 રમતમાં થઈ શકે છે. પરંતુ તે બધું હવે ભૂતકાળની વાત છે; અમારું ધ્યાન હવે દરેક મેચને વ્યક્તિગત રીતે લેવા અને એક સમયે એક પગલું આગળ વધવા પર છે. CSK ફ્રેન્ચાઇઝ માટે તે હંમેશા સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસું રહ્યું છે: એક મજબૂત ટોપ ઓર્ડર અને ઓપનર્સ દ્વારા સારી શરૂઆત. એટલા માટે જ મેં સંજુ સેમસન સાથે ભાગીદારી કરી છે. એક ફેરફાર છે: પ્રશાંત વીર મેટ શોર્ટનું સ્થાન લેશે."

7:13 PM, 3 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમની પ્લેઇંગ-11

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), શશાંક સિંઘ, નેહલ વાઢેરા, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિજયકુમાર વૈશક, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, સરફરાઝ ખાન, શિવમ દુબે, કાર્તિક શર્મા, પ્રશાંત વીર, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, મેટ હેનરી, ખલીલ અહેમદ

Last Updated : April 3, 2026 at 11:56 PM IST

CSK VS PBKS
CSK VS PBKS LIVE SCORE

