CSK VS KKR LIVE SCORE: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની પાવર પ્લેમાં શાનદાર બેટીંગ, 6 ઓવરમાં 72/2

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 7:05 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 8:11 PM IST

IPL 2026 ની 22મી મેચ આજે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મુકાબલો ચેન્નાઈના એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે થઈ રહ્યો છે, જ્યાં KKR ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જ્યારે ચેન્નાઈએ તેમની પાછલી મેચ જીતીને ચોક્કસપણે હારનો સિલસિલો તોડ્યો હતો, ત્યારે KKR હજુ પણ વિજય માટે ઝંખી રહ્યું છે અને ટુર્નામેન્ટમાં એકમાત્ર ટીમ છે જેણે અત્યાર સુધી એક પણ મેચ જીતી નથી.

8:10 PM, 14 Apr 2026 (IST)

6 ઓવર પછી: ચેન્નાઈ – 72/2

પાવરપ્લેમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 2 વિકેટ ગુમાવીને 72 રન બનાવ્યા છે.

8:02 PM, 14 Apr 2026 (IST)

ચેન્નાઈને બીજો ઝટકો

આયુષ મ્હાત્રે 38 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો છે.

7:52 PM, 14 Apr 2026 (IST)

ચેન્નઈને પહેલો ઝટકો

7 રન બનાવીને રુતુરાજ ગાયકવાડ અનુકુલ રોયનો શિકાર બન્યો.

7:18 PM, 14 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

KKR: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, સુનિલ નારાયણ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, વરુણ ચક્રવર્તી, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી.

CSK: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, સરફરાઝ ખાન, શિવમ દુબે, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, જેમી ઓવરટોન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, ખલીલ અહેમદ.

