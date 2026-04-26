CSK VS GT LIVE SCORE: આજે ગુજરાતનો મુકાબલો ચેન્નાઈ સામે, મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 1:07 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 1:15 PM IST

IPL 2026 ની 19મી સીઝનની 37મી લીગ મેચ ચેન્નાઈના એમ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ IPL સીઝનમાં બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી સાધારણ પ્રદર્શન કર્યું છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને તેમની પહેલી ત્રણ મેચમાં સતત હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે તેમણે પછીની ચાર મેચમાંથી ત્રણ જીતીને શાનદાર વાપસી કરી હતી. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત ટાઇટન્સે પોતાની પહેલી બે મેચ ગુમાવી અને પછી સતત ત્રણ મેચમાં જીત મેળવી, પરંતુ છેલ્લી બે મેચમાં સતત હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પરિણામે, આ મેચ CSK અને GT બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

1:12 PM, 26 Apr 2026 (IST)

CSK અને ગુજરાત વચ્ચે મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?

IPL 2026 માં CSK અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો થશે એટલે કે, બપોરે 3:00 વાગ્યે થશે.

1:09 PM, 26 Apr 2026 (IST)

CSK અને ગુજરાત વચ્ચેની IPL 2026 ની મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?

IPL 2026 ના પ્રસારણ અધિકારો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પાસે છે, અને દર્શકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર મેચો જોઈ શકશે. વધુમાં, મેચોનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.

1:03 PM, 26 Apr 2026 (IST)

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેેઈંગ-11

GT: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ.

CSK: રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), સરફરાઝ ખાન, દેવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, કાર્તિક શર્મા, જેમી ઓવરટોન, અંશુલ કંબોજ, નૂર અહમદ, ગુર્જપનીત સિંહ, મુકેશ ચૌધરી.

