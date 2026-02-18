ટીમ ઈન્ડિયાને પહેલો ઝટકો, અભિષેક શર્મા એ ઝીરો રનની હેટ્રિક મારી
Published : February 18, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 7:11 PM IST
IND VS NED: ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે નેધરલેન્ડ્સ સામેની મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. નેધરલેન્ડ્સ જે પણ લક્ષ્ય નક્કી કરશે તેનો પીછો કરશે. આ દરમિયાન, કેપ્ટન સૂર્યાએ જાહેરાત કરી કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. કુલદીપ યાદવ અને અક્ષર પટેલ આજની મેચ રમી રહ્યા નથી. વોશિંગ્ટન સુંદર અને અર્શદીપ સિંહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદર વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી મેચ રમી રહ્યો છે.
LIVE FEED
ભારતે પહેલી વિકેટ ગુમાવી
ભારતે અભિષેક શર્માના રૂપમાં પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી. તે પહેલી જ ઓવરમાં આઉટ થયો. તેણે ફક્ત ત્રણ બોલનો સામનો કર્યો અને એક પણ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો.
ભારત અને નેધરલેન્ડની પ્લેઈંગ-11
ભારતની ટીમ: ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ.
નેધરલેન્ડની ટીમ: માઈકલ લેવિટ, મેક્સ ઓ'ડાઉડ, બાસ ડી લીડે, કોલિન એકરમેન, સ્કોટ એડવર્ડ્સ (wk/c), ઝેક લિયોન-કેચેટ, નોહ ક્રોસ, રોએલોફ વાન ડેર મેરવે, લોગન વાન બીક, આર્યન દત્ત, કાયલ ક્લેઈન.
કેપ્ટન સૂર્યાએ ટોસ પર શું કહ્યું
ટોસ સમયે, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે તે પહેલા બેટિંગ કરવા માંગશે. તેમણે કહ્યું કે પિચ સારી દેખાઈ રહી છે. સૂર્યાએ સમજાવ્યું કે ટીમે મંગળવારે રાત્રે અહીં પ્રેક્ટિસ કરી હતી. થોડા ઝાકળ પડ્યા હતા, તેથી આશા છે કે અમે રન બનાવીશું અને બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું, કારણ કે અમે બે કે ત્રણ દિવસમાં સમાન પિચ પર રમીશું.
આજની મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં
ભારત અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે આ પહેલા ફક્ત એક જ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે તેમને ખરાબ રીતે હરાવ્યા હતા. નેધરલેન્ડ્સે આ વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપમાં ખાસ સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. હવે જોવાનું એ છે કે આજની મેચમાં ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે. આજની મેચ વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે.