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IND vs JPN LIVE SCORE: ટીમ ઈન્ડિયાએ જાપાનને જીતવા માટે 33 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

IND VS JAP
IND VS JAP (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 1:14 PM IST

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IND VS JAP: કાન્ટોના સાનો સ્થિત સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ભારત અને જાપાન વચ્ચેની એકમાત્ર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હાલમાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને કેન્ડેલ કડોવાકી-ફ્લેમિંગની ટીમને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. મેચ પહેલાં જ ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને ત્યારે ભારે નિરાશા સાંપડી જ્યારે 'બોસ બેબી'નો પ્લેઈંગ XIમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહીં.

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1:12 PM, 22 Sep 2026 (IST)

ટીમ ઈન્ડિયાએ જાપાનને જીતવા માટે 33 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ભારતીય ટીમ પાંચ ઓવરમાં 4 વિકેટે ફક્ત 32 રન બનાવી શકી છે. આનો અર્થ એ થયો કે જાપાનને જીતવા માટે ફક્ત 33 રનની જરૂર છે. ભારતની બેટિંગ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે.

12:50 PM, 22 Sep 2026 (IST)

સંજુ સેમસન પણ પેવેલિયન પાછો ફર્યો

સંજુ સેમસન આઉટ થયો. તે સાત બોલમાં ફક્ત 9 રન બનાવી શક્યો. ભારતે અત્યાર સુધીમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. આ પહેલા અભિષેક શર્મા શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. ભારતનો સ્કોર ફક્ત 9 રન છે.

12:50 PM, 22 Sep 2026 (IST)

અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ

અભિષેક શર્મા ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો. ભારતના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો, તે પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. ભારતનો સ્કોર પહેલી ઓવરમાં 7 રન હતો. સંજુ 7 રને બેટિંગ કરી રહ્યો છે. ઈશાન કિશન હવે ક્રીઝ પર આવ્યો છે.

Last Updated : September 22, 2026 at 1:14 PM IST

TAGGED:

INDIA VS JAPAN T20I LIVE SCORE
ભારત વિરુદ્ધ જાપાન
ભારત અને જાપાન મેચ
ભારત અને જાપાન મેચ સ્કોર
IND VS JAP

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