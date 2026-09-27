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IND VS WI 1ST ODI LIVE SCORE: ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી, આ ખેલાડીએ ડેબ્યૂ કર્યું

ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી
ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 1:14 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 1:53 PM IST

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IND VS WI 1ST ODI LIVE SCORE:ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે, 27 સપ્ટેમ્બર, તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાને જીતનો મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. જોકે, ભારતને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી પડકારનો સામનો કરવો પડશે, જેના કારણે બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થશે. આ મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના બે દિગ્ગજ બેટ્સમેન, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી, ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરતા જોવા મળશે. ચાહકો બંને અનુભવી ખેલાડીઓના પ્રદર્શનને ઉત્સુકતાથી જોઈ રહ્યા છે. તો મેચની પળેપળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Etv Bharat સાથે.

LIVE FEED

1:39 PM, 27 Sep 2026 (IST)

વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પ્લેઈંગ- 11

જોન કેમ્પબેલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, કીસી કાર્ટી, શાઈ હોપ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), આમિર જાંગુ, જ્વેલ એન્ડ્રુ, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યુ ફોર્ડે, ગુડાકેશ મોતી, અલ્ઝારી જોસેફ, જેડેન સીલ્સ

1:39 PM, 27 Sep 2026 (IST)

ભારતની પ્લેઈંગ-11

રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નમન ધીર, રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ગુર્નુર બ્રાર, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા

1:35 PM, 27 Sep 2026 (IST)

ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રથમ વનડેમાં ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ મેચમાં નમન ધીર ડેબ્યૂ કરશે.

1:00 PM, 27 Sep 2026 (IST)

તમે લાઈવ મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?

ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ ODI સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકાશે. આ મેચ હિન્દી, અંગ્રેજી અને અન્ય ભાષાઓમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ મેચ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર પણ લાઈવ જોઈ શકાશે.

12:59 PM, 27 Sep 2026 (IST)

પહેલી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી ODI 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ મેચના અડધા કલાક પહેલા, બપોરે 1:30 વાગ્યે થશે. આ મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

Last Updated : September 27, 2026 at 1:53 PM IST

TAGGED:

IND VS WI
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રથમ વનડે
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ સ્કોર
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
IND VS WI 1ST ODI LIVE SCORE

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