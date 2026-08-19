IND BEAT PAK: ભારતીય ટીમની શાનદાર જીત, પાકિસ્તાનને 5-3થી હરાવ્યું
Published : August 19, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 8:26 PM IST
IND VS PAK: હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ 19 ઓગસ્ટના રોજ નેધરલેન્ડ્સના એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમે શરૂઆતથી જ ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, જેનાથી પાકિસ્તાન પાછળ રહી ગયું હતું. ભારતે પહેલા ક્વાર્ટરમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, 2-0ની લીડ સ્થાપિત કરી હતી. હરમન પોતે ટીમ માટે શરૂઆતનો ગોલ કર્યો હતો. ભારતે આખરે 5-3થી મેચ જીતી લીધી હતી.
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ભારતે પાકિસ્તાનને 5-3થી હરાવ્યું
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાઈ. ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પાકિસ્તાનને 5-3 થી કારમી હાર આપી. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે ઉત્તમ ગેમપ્લેનું પ્રદર્શન કર્યું.
પાકિસ્તાને મેચનો ત્રીજો ગોલ કર્યો
શાહિદ હન્નાને 2026 હોકી વર્લ્ડ કપ મેચના 45મી મિનિટે - અંતિમ ક્વાર્ટર દરમિયાન - ભારત સામે પાકિસ્તાનનો ત્રીજો ગોલ કર્યો, જેનાથી સ્કોર 5-3 થયો.
પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હાર્દિક સિંહનો ગોલ
હોકી વર્લ્ડ કપ પૂલ-ડી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે રમતા, હાર્દિક સિંહે ત્રીજા ક્વાર્ટરની 34મી મિનિટે ગોલ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાની લીડ 5-2 સુધી લંબાવી.
મેચનો ત્રીજો ક્વાર્ટર શરૂ
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પૂલ ડી મેચનો ત્રીજો ક્વાર્ટર શરૂ થઈ ગયો છે; ભારતીય ટીમ હાફ ટાઈમ સુધી 4-2થી આગળ હતી.
ભારતીય ટીમ હાફ ટાઇમ સુધી 4-2થી આગળ છે
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 પૂલ ડી મેચમાં, ભારતીય ટીમ હાફ ટાઇમ સુધી 4-2થી આગળ હતી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને અભિષેકે આ મેચમાં અત્યાર સુધી ભારત માટે બે-બે ગોલ કર્યા છે.
પાકિસ્તાને મેચનો બીજો ગોલ કર્યો
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત સામેની મેચમાં, સુફિયાન ખાને બીજા ક્વાર્ટરની ૨૫મી મિનિટે પાકિસ્તાન માટે ગોલ કર્યો - પેનલ્ટી કોર્નર પર કેપિટલાઇઝેશન કરીને - સ્કોરલાઇનને 4-2 સુધી ઘટાડી દીધી.
પાકિસ્તાને પહેલો ગોલ કર્યો
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 મેચના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત સામે 0-3થી પાછળ રહ્યા બાદ, શાહિદ હન્નાને ૨૧મી મિનિટે પાકિસ્તાનનો પહેલો ગોલ કરીને તેની ટીમને સ્કોરબોર્ડ પર મૂકી દીધી; પાકિસ્તાન હવે 3-1ના માર્જિનથી પાછળ છે.
કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે મેચનો પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો
ભારતીય ટીમે 2026 હોકી વર્લ્ડ કપ મેચના બીજા ક્વાર્ટરમાં પાકિસ્તાન સામે પોતાનું વર્ચસ્વ ચાલુ રાખ્યું; ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે 20મી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નરથી રમતનો પોતાનો બીજો ગોલ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાની લીડ 3-0 સુધી લંબાવી.
બીજા ક્વાર્ટરની રમત શરૂ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 પૂલ ડી મેચનો બીજો ક્વાર્ટર શરૂ થઈ ગયો છે; ભારતીય ટીમે પ્રથમ ક્વાર્ટર પછી 2-0થી લીડ મેળવી હતી અને આ ક્વાર્ટરમાં પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો લક્ષ્ય રાખશે.
પ્રથમ ક્વાર્ટરની રમત પૂર્ણ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 મેચના પ્રથમ ક્વાર્ટરના અંતે, ટીમ ઈન્ડિયાએ 2-0ની લીડ સ્થાપિત કરી છે અને રમત પર મજબૂત પકડ જાળવી રાખી છે. આ ક્વાર્ટર દરમિયાન ભારતીય ટીમ માટે કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને અભિષેકે ગોલ કર્યા.
અભિષેકે ગોલ કરીને ભારતીય ટીમને 2-0ની લીડ અપાવી
ભારતીય ટીમે 2026 હોકી વર્લ્ડ કપ મેચના પહેલા ક્વાર્ટરમાં અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન સામે પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે; અભિષેકે 10મી મિનિટે ફિલ્ડ ગોલ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને સ્પર્ધામાં 2-0ની લીડ અપાવી.
ભારતીય ટીમની શાનદાર શરૂઆત
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાન સામેની પૂલ ડી મેચમાં, ભારતીય ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી; ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે પ્રથમ ક્વાર્ટરની ચોથી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં 1-0ની લીડ અપાવી.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપ મેચ શરૂ થઈ ગઈ છે
હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પૂલ ડી મેચ શરૂ થઈ ગઈ છે; ટીમ ઈન્ડિયા આ રમત જીતીને ટોપ 8 માં સ્થાન મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ આ પૂલમાંથી પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી ચૂક્યું છે.