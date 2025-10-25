ETV Bharat / sports

IND vs AUS: રોહિત- કોહલીની શાનદાર બેટિંગ, ત્રીજી વન ડેમાં ભારતની 9 વિકેટે જીત

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 3:53 PM IST

1 Min Read
ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત વચ્ચે આજે સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ત્રીજી ODI રમાઈ રહી છે. મુલાકાતી ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પર્થ અને એડિલેડમાં જીત બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલાથી જ શ્રેણી સુરક્ષિત કરી ચૂક્યું છે, અને હવે પહેલીવાર ODIમાં ભારતને ક્લીન સ્વીપ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ત્રીજી મેચના દરેક મિનિટના અપડેટ માટે ETV ભારત સાથે જોડાયેલા રહો.

LIVE FEED

3:47 PM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS લાઈવ: ત્રીજી ODIમાં ભારતનો પ્રભાવશાળી વિજય

ભારતે રોહિત શર્માના અણનમ 121 અને વિરાટ કોહલીના અણનમ 74 રનની મદદથી 38.3 ઓવરમાં માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 237 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો. આ સાથે ભારતે ત્રીજી વનડે નવ વિકેટથી જીતી લીધી. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી.

3:36 PM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS લાઈવ: રોહિત શર્માએ પોતાની 33મી સદી ફટકારી

રોહિત શર્માએ બીજી મેચમાં 73 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો અને હવે ત્રીજી મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. હિટમેને 105 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકારીને તેની 33મી ODI સદી પૂરી કરી. આ સાથે, તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં મુલાકાતી બેટ્સમેન તરીકે સૌથી વધુ છગ્ગા સાથે સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો.

12:47 PM, 25 Oct 2025 (IST)

IND vs AUS લાઈવ: ઇનિંગ્સ બ્રેક, ઓસ્ટ્રેલિયા 236 રનમાં ઓલઆઉટ

સિડનીમાં રમાઈ રહેલી ત્રીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની આખી ટીમ 46.4 ઓવરમાં 236 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. 223 રન પર 8મી વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, મહેમાન ટીમે 236 રન પર 9મી અને 10મી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. નાથન એલિસે 16 અને કૂપર કોનોલીએ 23 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે હેઝલવુડ પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો ન હતો. એડમ ઝામ્પા 2 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. ભારત તરફથી હર્ષિત રાણાએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી અને 8.4 ઓવરમાં 39 રન ખર્ચ્યા. આ ઉપરાંત, સુંદરે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે અન્ય બોલરોએ એક-એક વિકેટ લીધી.

IND VS AUS
INDIA VS AUSTRALIA 3RD ODI
IND VS AUS LIVE SCORE

