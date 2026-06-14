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આજે વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો, થોડીવારમાં થશે ટોસ

IND W VS PAK W
IND W VS PAK W (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 5:37 PM IST

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મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં આજે (14 જૂન) ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થવાનો છે. બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો આમને-સામને થશે. બંને ટીમો આ મેચથી પોતાના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનને હરાવીને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત જીત સાથે કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

LIVE FEED

5:38 PM, 14 Jun 2026 (IST)

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં જોવી?

મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન મહિલા ટીમો (IND vs PAK) વચ્ચે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો, સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ભારતીય ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા ટીવી પર મેચ લાઈવ જોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર મેચનો લાઈવ સ્ટ્રીમ માણી શકો છો.

5:30 PM, 14 Jun 2026 (IST)

ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર, રિચા ઘોષ, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ/નંદાની શર્મા, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકુર.

5:29 PM, 14 Jun 2026 (IST)

પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

પાકિસ્તાન: મુનીબા અલી, ગુલ ફિરોઝા, આયેશા ઝફર, સાયરા જબીન, આલિયા રિયાઝ/ઈરમ જાવેદ, આયમાન ફાતિમા, રમીન શમીમ, ફાતિમા સના/ડાયના બેગ, તસ્મિયા રૂબાબ, નશરા સંધુ, સાદિયા ઈકબાલ.

5:28 PM, 14 Jun 2026 (IST)

હવામાન રિપોર્ટ

હવામાનની વાત કરીએ તો, રવિવારે બર્મિંગહામનું આકાશ વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે, જોકે વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. તાપમાન 13 થી 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની આગાહી છે, જે મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ અને દર્શકો બંને માટે અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓનું વચન આપે છે.

5:27 PM, 14 Jun 2026 (IST)

પીચ રિપોર્ટ

બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાનની પીચ સામાન્ય રીતે સંતુલિત માનવામાં આવે છે, જે બેટ્સમેન અને બોલર બંનેને સંભવિત સહાય પૂરી પાડે છે. જોકે, પરંપરાગત રીતે આ મેદાનની સપાટી ઝડપી બોલરો માટે થોડી વધુ અનુકૂળ રહી છે. પેસર્સ નવા બોલથી વધારાનો ઉછાળો અને ગતિ મેળવી શકે છે, તેથી બેટ્સમેન શરૂઆતની ઓવરો દરમિયાન સાવધાની રાખીને રન બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

5:27 PM, 14 Jun 2026 (IST)

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને પાકિસ્તાની મહિલા ટીમો વચ્ચેના T20 રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો હાથ ઉપર છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી ભારતે 13 જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત ત્રણમાં જ વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. વધુમાં, T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં બંને ટીમો આઠ વખત ટકરાઈ છે, જેમાં ભારતે છ મેચ જીતી છે અને પાકિસ્તાને બે મેચ જીતી છે.

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ICC WOMENS T20I WORLD CUP 2026
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