AUS vs IND: વરસાદને કારણે મેચમાં ફરી વિઘ્ન, 11.5 ઓવર પછી ભારતનો સ્કોર 3 વિકેટે 37 રન

AUS vs IND 1st ODI
AUS vs IND 1st ODI (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 9:39 AM IST

ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી ODI આજે પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. યજમાન ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટરો વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની વાપસી સાથે, મુલાકાતી ટીમ ત્રણ મેચની દ્વિપક્ષીય શ્રેણી જીતવાની આશા રાખશે, જે શુભમન ગિલનો કેપ્ટન તરીકેનો પ્રથમ શ્રેણી વિજય હશે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં મિશેલ માર્શ ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. દરેક મિનિટના અપડેટ માટે ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમ સાથે જોડાયેલા રહો.

LIVE FEED

9:43 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND લાઈવ અપડેટ્સ: શુભમન ગિલ પણ 10 રને આઉટ

ભારતીય ટીમ 10મી ઓવર પહેલા જ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી, તેણે 25 રનના સ્કોર પર કેપ્ટન શુભમન ગિલના રૂપમાં પોતાની ત્રીજી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. તેણે 18 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. ગિલ નાથન એલિસના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. ભારતનો કુલ સ્કોર હાલમાં 8.1 ઓવર પછી 3 વિકેટે 25 રન છે.

9:36 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND લાઈવ અપડેટ્સ: રોહિત શર્મા તેની 500મી મેચમાં સસ્તામાં આઉટ થયો, કોહલી પણ 0 રને આઉટ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા તેની 500મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ફક્ત 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ભારતને 13 ના કુલ સ્કોર પર પહેલો ઝટકો લાગ્યો. હેઝલવુડે તેને મેટ રેનશો દ્વારા કેચ કરાવ્યો. બીજા નંબરે વિરાટ કોહલી તેની જગ્યાએ આવ્યો. તે પણ 0 રને આઉટ થયો હતો.

9:35 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND લાઈવ અપડેટ્સ: ત્રણ ખેલાડીઓએ પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું

નિતેશ કુમાર રેડ્ડી ભારતીય ટીમ માટે પોતાની પહેલી ODI રમી રહ્યા છે. મેચ પહેલા રોહિત શર્માએ તેમને તેમની ડેબ્યૂ કેપ આપી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તેઓ 2024-25 બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં જ્યાંથી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું તે જ સ્થળે તેઓ પોતાનું ODI ડેબ્યૂ કરશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બે ખેલાડીઓ: મેટ રેનશો અને મિચ ઓવેનને પણ ડેબ્યૂ કેપ અપાઈ છે.

9:34 AM, 19 Oct 2025 (IST)

AUS v IND લાઈવ અપડેટ્સ: બંને ટીમો માટે પ્લેઈંગ 11

ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ

ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ, મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેટ રેનશો, કૂપર કોનોલી, મિશેલ ઓવેન, મિશેલ સ્ટાર્ક, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ

