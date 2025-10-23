ETV Bharat / sports

AUS vs IND: ઓસ્ટ્રેલિયાની છઠ્ઠી વિકેટ પડી, 45 બોલમાં 19 રનની જરુર

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બીજી વનડે મેચ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બીજી વનડે મેચ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 1:10 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 4:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ETV ભારત સ્પોર્ટ્સ ટીમના લાઈવ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે એડિલેડ ઓવલ ખાતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બીજી વનડે મેચમાં આમને-સામને છે. મુલાકાતી ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. શ્રેણીમાં ટકી રહેવા માટે ભારતે આ મેચ જીતવી જ જોઈએ, કારણ કે ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ભારતને 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચની દરેક મિનિટની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો.

LIVE FEED

2:47 PM, 23 Oct 2025 (IST)

AUS vs IND લાઈવ અપડેટ્સ: ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની બીજી વિકેટ ગુમાવી

ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની બીજી વિકેટ 54 રને ગુમાવી દીધી. તે હર્ષિત રાણાના બોલ પર વિરાટ કોહલીના હાથે કેચ આઉટ થયો. ક્રીઝ પર મેટ રેનશો નવો બેટ્સમેન છે.

2:47 PM, 23 Oct 2025 (IST)

AUS vs IND લાઈવ અપડેટ્સ: ઓસ્ટ્રેલિયાને પહેલો ઝટકો લાગ્યો

264 રનના જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ આઠમી ઓવરમાં કુલ 30 રનના સ્કોર પર પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી જ્યારે અર્શદીપ સિંહે કેપ્ટન મિશેલ માર્શને 11 રન બનાવીને વિકેટકીપરની પાછળ કેચ આઉટ કરાવ્યો.

1:15 PM, 23 Oct 2025 (IST)

AUS vs IND લાઈવ અપડેટ્સ: ઇનિંગ્સ બ્રેક, ભારતે 264 રન બનાવ્યા

ભારતે બીજી વનડે મેચ 50 ઓવર પૂર્ણ કર્યા પછી 9 વિકેટે 264 રન પર પૂરી કરી. ઓસ્ટ્રેલિયાને મેચ અને શ્રેણી જીતવા માટે 265 રન બનાવવા પડશે. ભારત તરફથી રોહિત શર્માએ 73, ઐયરે 61 અને અક્ષરે 44 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એડમ ઝામ્પા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 10 ઓવરમાં 60 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. ઝેવિયર બાર્ટલેટે પણ 3 વિકેટ લીધી, અને સ્ટાર્કે 2 વિકેટ લીધી.

Last Updated : October 23, 2025 at 4:44 PM IST

TAGGED:

AUS VS IND LIVE SCORE UPDATES
AUS VS IND
AUS VS IND LIVE SCORE UPDATES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.