T20 વર્લ્ડ કપ 2026 રહ્યો ઐતિહાસિક, 55 મેચ દરમિયાન કેટલા રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઘણા મોટા રેકોર્ડ તૂટ્યા હતા અને કેટલાક નવા પણ બન્યા હતા. ચાલો તે બધા રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ.
Published : March 10, 2026 at 8:52 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બનવાની સાથે જ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટૂર્નામેન્ટ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ભારતે ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પહેલા ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બે-બે વખત T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 55 મેચ રમાઈ હતી, જે દરમિયાન કેટલાક અદ્ભુત કેચ, શાનદાર ક્રિકેટ શોટ, શ્વાસ રોકનારા રન ચેઝ અને એવા બોલિંગ સ્પેલ જોવા મળ્યા હતા જે ચાહકો લાંબા સમય સુધી યાદ રાખશે. આ દરમિયાન, અમે તમને આ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન તૂટેલા કેટલાક મોટા રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું.
T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બન્યા હતા આ મોટા રેકોર્ડ
આ T20 વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય ટીમે કુલ 106 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપમાં 100 કે તેથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા હોય.
ન્યુઝીલેન્ડના ઓપનર ફિન એલને પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે માત્ર 33 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ સાથે, તે ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડીને T20 વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો. ગેઇલે અગાઉ 2016 માં ઇંગ્લેન્ડ સામે 47 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ફિન એલન T20 વર્લ્ડ કપ અને ODI વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો.
અભિષેક શર્માએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં માત્ર 18 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી, જે આ T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી અને T20 વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી બની. સંજુ સેમસને આ T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 24 છગ્ગા ફટકાર્યા, જેના કારણે તે એક જ T20 વર્લ્ડ કપ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બન્યો.
250થી વધુનો સ્કોર: ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત બે વાર 250 થી વધુનો સ્કોર બનાવનારી પ્રથમ ટીમ બનીને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. તેઓએ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સેમિફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 7 વિકેટે 253 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઈનલમાં પણ 255/5 બનાવ્યા. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો ત્રીજો 250 થી વધુનો સ્કોર હતો. તેઓએ ઝિમ્બાબ્વે સામે પણ 256/4 બનાવ્યા, જે T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમનો સૌથી વધુ સ્કોર છે.
383 રન: પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં 383 રન બનાવ્યા. આ સાથે, તે એક જ T20 વર્લ્ડ કપ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો, જેણે વિરાટનો રેકોર્ડ તોડ્યો. વિરાટે T20 વર્લ્ડ કપ 2014 માં 319 રન બનાવ્યા હતા. ફરહાને આ વર્લ્ડ કપમાં બે સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી. જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડના ટિમ સીફર્ટ (326) અને સંજુ સેમસન (321) એ પણ વિરાટને પાછળ છોડી દીધો.
176: શ્રીલંકા સામેની સુપર 8 મેચમાં સાહિબજાદા ફરહાન અને ફખર ઝમાન વચ્ચે 176 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી થઈ. આ T20I માં કોઈપણ વિકેટ માટે સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ 6 ઓવરમાં 92/0 રન બનાવ્યા, જે T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં સૌથી વધુ પાવરપ્લે સ્કોર છે.
સંજુ સેમસનએ ફાઇનલમાં 89 રનની શાનદાર ઇનિંગ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. સંજુની 89 રનની ઇનિંગ T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા રમાયેલી સૌથી વધુ વ્યક્તિગત ઇનિંગ હતી. 46 બોલની ઇનિંગ દરમિયાન સંજુએ પાંચ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગા ફટકાર્યા.
499 રન: વાનખેડે ખાતે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચમાં, બંને ટીમોએ મળીને 499 રન બનાવ્યા. આ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં બંને ટીમોનો સૌથી વધુ સંયુક્ત સ્કોર છે. તે T20I ઇતિહાસમાં બંને ટીમોનો બીજો સૌથી વધુ સંયુક્ત સ્કોર પણ છે.
ભારત ત્રણ T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ટીમ છે, જેણે અગાઉ 2007 અને 2024 માં ટાઇટલ જીત્યું હતું. ભારતીય ટીમ યજમાન રાષ્ટ્ર તરીકે સ્પર્ધા જીતનાર પ્રથમ ટીમ પણ છે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા. આ T20WC ફાઇનલમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો અને કોઈપણ ICC T20I નોકઆઉટ અથવા પ્લેઓફ મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો.
