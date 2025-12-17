ETV Bharat / sports

"વનતારા જે કરે છે તે ખરેખર સુંદર છે" ફૂટબોલ આઇકોન લિયોનેલ મેસ્સીએ શિવ પૂજા અને મહાઆરતીમાં લીધો ભાગ

લિયોનેલ મેસ્સીએ લીધી વનતારાની મુલાકાત
લિયોનેલ મેસ્સીએ લીધી વનતારાની મુલાકાત (Photo: ETV Bharat via Vantara)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 3:15 PM IST

જામનગર: ફૂટબોલ આઇકોન લિયોનેલ મેસ્સીનો G.O.A.T ઇન્ડિયા ટૂર 2025 મંગળવારે ગુજરાતમાં અનંત અંબાણી દ્વારા સ્થાપિત વન્યજીવન બચાવ, પુનર્વસન અને સંરક્ષણ કેન્દ્ર, વનતારાની ખાસ મુલાકાત સાથે સમાપ્ત થયો.

ફૂટબોલ ખેલાડી સાથે તેના ઇન્ટર મિયામી ટીમના સાથી ખેલાડીઓ લુઇસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ અને G.O.A.T ઇન્ડિયા ટૂર 2025ના અન્ય સભ્યો પણ હતા.

વનતારા સેન્ટર ખાતે તેમનું ભવ્ય પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેમાં જીવંત લોક સંગીત, ફૂલોનો વરસાદ અને પરંપરાગત આરતીનો સમાવેશ થતો હતો. ફૂટબોલ દિગ્ગજે મહા આરતી, અંબે માતા પૂજા, ગણેશ પૂજા, હનુમાન પૂજા અને શિવ અભિષેકમાં પણ ભાગ લીધો, અને તમામ જીવંત પ્રાણીઓ પ્રત્યે ભારતની શાશ્વત આદરની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને વિશ્વ શાંતિ અને એકતા માટે પ્રાર્થના કરી.

લિયોનેલ મેસ્સીએ શિવ પૂજા અને મહાઆરતીમાં લીધો ભાગ
લિયોનેલ મેસ્સીએ શિવ પૂજા અને મહાઆરતીમાં લીધો ભાગ (ANI AND RELIANCE)

સ્વાગત પછી, મેસ્સીએ વંતારાના વિશાળ સંરક્ષણ ઇકોસિસ્ટમનો માર્ગદર્શિત પ્રવાસ કર્યો, જે વિશ્વભરમાંથી બચાવેલ મોટી બિલાડીઓ, હાથીઓ, શાકાહારી પ્રાણીઓ, સરિસૃપ અને નાના પ્રાણીઓનું ઘર છે. તેમણે ગ્રીન એનર્જી કોમ્પ્લેક્સ અને વિશ્વના સૌથી મોટા રિફાઇનરી કોમ્પ્લેક્સની પણ મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે કામગીરીના સ્કેલ અને વિઝન પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું.

મેસ્સીની મુલાકાતે તેમની વચ્ચેના ઉષ્માભર્યા બંધન અને મિત્રતાનું પ્રદર્શન કર્યું, જે અનંત અંબાણીની વન્યજીવન સંરક્ષણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને આભારી છે.

સિંહ, ચિત્તા, વાઘ અને અન્ય લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓ માટેના સંભાળ કેન્દ્રમાં, મેસ્સીએ સમૃદ્ધ, કુદરતી વાતાવરણમાં પ્રાણીઓ સાથે વાતચીત કરી, જેમાંથી ઘણા લોકો આતુરતાથી તેમનો સંપર્ક કરતા હતા. ત્યારબાદ તેમણે હર્બીવોરસ એનિમલ કેર સેન્ટર અને સરિસૃપ સંભાળ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે વિશિષ્ટ પશુચિકિત્સા સંભાળ, કસ્ટમાઇઝ્ડ પોષણ, વર્તણૂકીય તાલીમ અને પશુપાલન પ્રોટોકોલ હેઠળ પ્રાણીઓને ખીલતા જોયા, જે વન્યજીવન કલ્યાણમાં વંતારાના વૈશ્વિક નેતૃત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી વાઇલ્ડલાઇફ હોસ્પિટલની પણ મુલાકાત લીધી, વાસ્તવિક સમયમાં ક્લિનિકલ અને સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓનું અવલોકન કર્યું, અને બાદમાં ઓકાપીસ, ગેંડા, જિરાફ અને હાથીઓને ખોરાક આપ્યો. વંતારાએ જારી કરેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણથી, તેમણે દેશમાં વન્યજીવન સંભાળ અને સંરક્ષણને આગળ વધારવા માટે ભારતના વડા પ્રધાનની પ્રતિબદ્ધતાની પણ પ્રશંસા કરી.

અનાથ અને સંવેદનશીલ નાના પ્રાણીઓને સમર્પિત પાલક સંભાળ કેન્દ્રની મુલાકાત દરમિયાન, અનંત અંબાણી અને રાધિકા અંબાણીએ સાથે મળીને ફૂટબોલ દિગ્ગજના માનમાં એક સિંહના બચ્ચાનું નામ "લિયોનેલ" રાખ્યું.

આ પ્રવાસનો મુખ્ય આકર્ષણ એલિફન્ટ કેર સેન્ટર ખાતે હતો, જ્યાં મેસ્સી માણિકલાલને મળ્યો, જે એક બચાવાયેલ હાથીનું બાળક હતું, જેને તેની બીમાર માતા પ્રતિમા સાથે બે વર્ષ પહેલાં લાકડા કાપવાના ઉદ્યોગમાં સખત મજૂરીમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું. મેસ્સીએ માણિકલાલ સાથે એક અચાનક ફૂટબોલ રમત રમી, રમતની સાર્વત્રિક ભાષા દર્શાવી અને મેસ્સીની ભારત મુલાકાતની સૌથી યાદગાર ક્ષણોમાંની એક બની.

અનંત અંબાણી દ્વારા વંતારાની મુલાકાત લેવા બદલ અને પ્રાણીઓ અને માનવતા પ્રત્યેની તેમની નિઃસ્વાર્થ સેવાથી દરેકને પ્રેરણા આપવા બદલ આભાર માનવાનો સ્પેનિશમાં જવાબ આપતા, મેસ્સીએ કહ્યું, "વનતારા જે કરે છે તે ખરેખર સુંદર છે: પ્રાણીઓ માટેનું કાર્ય, તેમને મળતી સંભાળ, તેમને બચાવવાની અને સંભાળ રાખવાની રીત. તે ખરેખર પ્રભાવશાળી છે. અમારો સમય ખૂબ જ સારો રહ્યો, અમે આ દરમ્યાન ખૂબ જ આરામદાયક અનુભવ કર્યો, અને તે એક એવો અનુભવ છે જે તમારી સાથે રહે છે. અમે ચોક્કસપણે આ અર્થપૂર્ણ કાર્યને પ્રેરણા અને સમર્થન આપવા માટે ફરીથી આવીશું."

મુલાકાત સમાપ્ત થતાં, મેસ્સીએ નારિયેળ અર્પણ અને માટલા તોડવાની, પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લીધો, જે સદ્ભાવના અને શુભ શરૂઆતનું પ્રતીક છે. સમારોહ શાંતિ અને સુખાકારીના નારા સાથે સમાપ્ત થયો, જે વંતારાના મિશનને મેસ્સીના વૈશ્વિક વારસા સાથે જોડતા સહિયારા મૂલ્યો પર ભાર મૂકે છે. સામાજિક કાર્ય, શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ અને વિશ્વભરમાં બાળકોના કલ્યાણ માટે સમર્પિત લીઓ મેસ્સી ફાઉન્ડેશનનું નેતૃત્વ કરતા મેસ્સીએ વંતારાના હેતુ સાથે પોતાનો ઊંડો જોડાણ અને પ્રાણીઓ માટે કરુણાપૂર્ણ, વિજ્ઞાન-આધારિત સંભાળના તેના વિઝન માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી.

