લિયોનેલ મેસ્સી છેલ્લી વખત આર્જેન્ટિનાની જર્સી પહેરશે, ભારતમાં આ મુકાબલો ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોઈ શકશો?
બ્યુનોસ એરેસના એસ્ટાડિયો મોન્યુમેન્ટલમાં આર્જેન્ટિના બેનિન સામે ટકરાશે ત્યારે લિયોનેલ મેસ્સી તેની છેલ્લી મેચ આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં રમશે.
Published : October 6, 2026 at 4:47 PM IST
ફૂટબોલની દુનિયાના સૌથી મોટા સ્ટાર્સમાંના એક, લિયોનેલ મેસ્સી, બ્યુનોસ એરેસના પ્રખ્યાત એસ્ટાડિયો મોન્યુમેન્ટલમાં મેદાનમાં ઉતરશે ત્યારે તે ફક્ત એક મૈત્રીપૂર્ણ મેચ નહીં હોય. આ મેસ્સીનો આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં છેલ્લો મેચ હશે. હજારો દર્શકો સ્ટેડિયમમાં હશે અને લાખો ચાહકો બેનિન સામેની આ મેચમાં તેમના પ્રિય સ્ટારને છેલ્લી વખત આર્જેન્ટિના માટે રમતા જોશે. 39 વર્ષીય મેસ્સીએ લગભગ બે દાયકા સુધી ચાલેલા આર્જેન્ટિના સાથેના તેમના શાનદાર કારકિર્દીમાં કોઈપણ ફૂટબોલર જેનું સ્વપ્ન જોઈ શકે તે બધું પ્રાપ્ત કર્યું. હવે, તેમની વિદાય મેચ સાથે, આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલમાં એક યુગનો અંત આવવાનો છે.
વર્લ્ડ કપથી કોપા અમેરિકા સુધી
મેસીએ 2022 માં આર્જેન્ટિનાને વર્લ્ડ કપનું ગૌરવ અપાવ્યું. તેણે 2021 અને 2024 માં કોપા અમેરિકા પણ જીત્યું. તેણે 2022 માં ફાઇનલિસિમા અને 2008 બેઇજિંગ ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યો. મેસ્સી 125 ગોલ સાથે આર્જેન્ટિનાનો સર્વકાલીન અગ્રણી સ્કોરર છે. તેણે ઓગસ્ટ 2005 માં હંગેરી સામેની મૈત્રીપૂર્ણ મેચમાં આર્જેન્ટિના માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી તે દેશના મહાન ફૂટબોલરોમાં પોતાને સ્થાપિત કરી ચૂક્યો છે. 2016 કોપા અમેરિકા ફાઇનલમાં ચિલી સામે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હાર બાદ, તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. જો કે, પછીથી તેણે પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખ્યો અને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાછો ફર્યો.
#SelecciónMayor 🥹 Último entrenamiento en Ezeiza. https://t.co/4wrFRuBcZX— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026
મેસ્સી પછી કોણ જવાબદારી સંભાળશે?
મેસ્સીની વિદાય મેચ સાથે, આર્જેન્ટિના સામે હવે એક નવા યુગની શરૂઆત કરવાનો પડકાર છે. આઠ વખતના બેલોન ડી'ઓર વિજેતાએ ટીમને જે ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી છે તે જાળવી રાખવું સરળ રહેશે નહીં. જોકે, આર્જેન્ટિનાના ચાહકોને વિશ્વાસ છે કે મેસ્સીના ગયા પછી પણ ટીમમાં ખીલવા માટે પ્રતિભા છે. મેસ્સીના લાંબા સમયના સાથી ખેલાડીઓ, રોડ્રિગો ડી પોલ અને જીઓવાની લો સેલ્સો પણ બેનિન સામેની મેચ માટે ટીમનો ભાગ હશે. આર્જેન્ટિનાની 2022 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના ઘણા ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ પણ મેસ્સીની અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જોવા માટે સ્ટેન્ડમાં હાજર રહેશે.
ભારતમાં ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોવું
મેસ્સીએ ટીમ સાથે તાલીમ પણ ફરી શરૂ કરી છે અને છેલ્લી વખત આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં મેદાનમાં ઉતરીને તેના ચાહકોને બીજી યાદગાર ક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકો 7 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 4:30 વાગ્યે IST થી શરૂ થતી મેચનો આનંદ માણી શકશે. તે ભારતમાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ZEE5 પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
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