ETV Bharat / sports

લિયોનેલ મેસ્સીએ ભારત પ્રવાસનો વીડિયો કર્યો શેર, કરી દિલ ખોલીને વાત

લિયોનેલ મેસ્સીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ત્રણ દિવસના ભારત પ્રવાસનો વીડિયો શેર કર્યો છે.

લિયોનેલ મેસ્સી
લિયોનેલ મેસ્સી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સીએ બુધવારે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના "GOAT ઇન્ડિયા ટૂર"નો એક યાદગાર વીડિયો શેર કર્યો. કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, "હેલો ઇન્ડિયા! દિલ્હી, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતાનો કેટલો અદ્ભુત પ્રવાસ. મારા પ્રવાસ દરમિયાન ઉષ્માભર્યા સ્વાગત, અદ્ભુત આતિથ્ય અને પ્રેમના વરસાદ બદલ આભાર. મને આશા છે કે ભારતમાં ફૂટબોલનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ રહેશે."

મેસ્સી દ્વારા શેર કરાયેલા એક મિનિટના વીડિયોમાં રમતગમત અને સચિન તેંડુલકર, બોલીવુડ અભિનેત્રી કરીના કપૂર ખાન અને ઘણા યુવા ફૂટબોલરો સાથેની વાતચીતનો સમાવેશ થાય છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ વીડિયોમાં કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં તેમની હાજરીનો કોઈ ફૂટેજ શામેલ નથી.

મેસ્સીના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં કોલકાતાનો ફક્ત એક જ કાર્યક્રમ શામેલ છે: લેક ટાઉનમાં મેસ્સીની પ્રતિમાનું અનાવરણ. એ નોંધનીય છે કે કોલકાતાની મુલાકાત સિવાય મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ અદ્ભુત હતો. તેમણે GOAT ટૂર ઓફ ઈન્ડિયા 2025 ના ભાગ રૂપે ચાર શહેરો - કોલકાતા, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને દિલ્હીની મુલાકાત લીધી. હજારો ચાહકોએ આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલરની એક ઝલક જોવા માટે ટિકિટ ખરીદી.

કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં, મેસ્સી રાજકારણીઓ અને અધિકારીઓથી ઘેરાયેલો હતો, જેના કારણે દર્શકો સુપરસ્ટારની એક ઝલકથી વંચિત રહ્યા. દર્શકોએ આ કાર્યક્રમ માટે ટિકિટ ખરીદી હતી, જેની કિંમત હજારો રૂપિયા હતી. તેમનો ગુસ્સો ભડકી ઉઠ્યો અને તેમણે સ્ટેડિયમમાં તોડફોડ શરૂ કરી દીધી.

મેસ્સીએ દિલ્હીમાં કહ્યું...

મેસ્સીએ દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં કહ્યું, "સૌપ્રથમ, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તમને મળેલા બધા પ્રેમ માટે ભારતનો આભાર. તે એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. આ સફર ખૂબ જ ટૂંકી હતી, પરંતુ મને મળેલા પ્રેમથી મારો બધો થાક દૂર થઈ ગયો." તેમણે આગળ કહ્યું, "મને ખબર હતી કે મને અહીં પ્રેમ મળશે, પરંતુ મને અપેક્ષા નહોતી કે તે આટલો તીવ્ર હશે. બધા મને આટલો પ્રેમ કરે છે. હું આ અનુભવ સાથે ઘરે પાછો ફરી રહ્યો છું. મને આશા છે કે આપણે એક દિવસ ભારતમાં રમીશું, પરંતુ જો આપણે નહીં રમીએ તો પણ, હું ચોક્કસ પાછો આવીશ. આપ સૌનો આભાર."

લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસ મંગળવાર, 16 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાતના જામનગરમાં અનંત અંબાણી દ્વારા સ્થાપિત વન્યજીવન સંરક્ષણ કેન્દ્ર, વાંતારાની ખાસ મુલાકાત સાથે સમાપ્ત થયો. ફૂટબોલ ખેલાડીની મુલાકાતમાં તેના ઇન્ટર મિયામી ટીમના ખેલાડીઓ લુઈસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ, અન્ય લોકો પણ સાથે હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. "વનતારા જે કરે છે તે ખરેખર સુંદર છે" ફૂટબોલ આઇકોન લિયોનેલ મેસ્સીએ શિવ પૂજા અને મહાઆરતીમાં લીધો ભાગ
  2. ICC ચેરમેન જય શાહે ફૂટબોલ દિગ્ગજ સાથે મુલાકાત કરી, વર્લ્ડ કપ ટિકિટ, જર્સી અને ફ્રેમ કરેલું બેટ ભેટમાં આપ્યું

TAGGED:

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI SHARED A VIDEO
LIONEL MESSI VIDEO INDIA TOUR
LIONEL MESSI VIDEO INDIA TOUR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.