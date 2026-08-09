આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીના પિતાનું 68 વર્ષની વયે અવસાન
આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીના પિતા જોર્જ મેસ્સીનું 68 વર્ષની વયે અવસાન થયું હોવાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે.
Published : August 9, 2026 at 1:15 PM IST
LIONEL MESSI: ફૂટબોલની દુનિયાના મહાન ખેલાડીઓમાંના એક લિયોનેલ મેસ્સી, તેમના પિતા, જોર્જ મેસ્સીના 68 વર્ષની વયે લાંબી બીમારી બાદ અવસાન બાદ ભારે શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જોર્જ મેસ્સી ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા; ફિફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન મેસ્સી તેમના પિતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત દેખાતા હતા. તેમના પિતાએ મેસ્સીને સફળ ફૂટબોલર બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી અને લાંબા સમય સુધી તેમના એજન્ટ તરીકે પણ સેવા આપી હતી.
મેસ્સી તેના પિતાના સંઘર્ષને કારણે એક સફળ ફૂટબોલર બન્યો
તેમના પિતાનું અવસાન લિયોનેલ મેસ્સી માટે એક મોટો ફટકો છે, કારણ કે તેમના પિતા, જોર્જ મેસ્સીએ તેમને એક મહાન ફૂટબોલર બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બાળપણમાં, મેસ્સીને ગ્રોથ હોર્મોનની ઉણપ હતી જેને તબીબી સારવારની જરૂર હતી; તેમના પિતા, જોર્જે તેમના પુત્રને જરૂરી સંભાળ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં કોઈ કસર છોડી ન હતી. તેમના શરૂઆતના વર્ષોમાં, મેસ્સી ન્યુવેલના ઓલ્ડ બોયઝની યુવા ટીમ માટે રમ્યા હતા. 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન, મેસ્સીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમનો પરિવાર મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, જોકે તેમણે તેમના પિતાની સ્થિતિ વિશે ચોક્કસ વિગતો જાહેર કરી ન હતી. ત્યારબાદ, પરિવાર તરફથી એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે જોર્જ મેસ્સી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે અને હોસ્પિટલમાં તબીબી દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા છે.
El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.— Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z
અલ્જેરિયા સામેની વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન મેસ્સી ભાવુક થઈ ગયો હતો
લિયોનેલ મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાની ટીમ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચવામાં સફળ રહી હતી પરંતુ ટાઇટલ મેચમાં સ્પેન સામે 1-0 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અલ્જેરિયા સામે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં ગોલ કર્યા પછી મેસ્સી ખૂબ ભાવુક થઈ ગયો હતો; જ્યારે રમત પછી તેના આંસુઓનું કારણ પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે તેના રડવાનો ફૂટબોલ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તેના બદલે તેણે સમજાવ્યું કે તે થોડા દિવસો ખૂબ જ મુશ્કેલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. નોંધનીય છે કે, 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ગોલ-સ્કોરિંગ ચાર્ટમાં તે બીજા સ્થાને રહ્યો હતો, ફક્ત કાયલિયન એમબાપ્પેથી પાછળ હતો.
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