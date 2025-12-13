ETV Bharat / sports

હૈદરાબાદમાં મેસીએ મચાવી ધમાલ, તેલંગાણાના CM રેવંત રેડ્ડી સાથે રમી ફૂટબોલ મેચ

આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી હૈદરાબાદ પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમણે રેવંત રેડ્ડી સાથે મેચ રમી હતી.

લિયોનેલ મેસી
લિયોનેલ મેસી (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 9:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી આર્જેન્ટિનાથી ભારતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે. મેસ્સી પહેલા કોલકાતા પહોંચ્યો હતો અને હવે કોલકાતાથી હૈદરાબાદ પહોંચ્યો છે. તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં ચાહકોએ મેસ્સીનું ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. હૈદરાબાદમાં તેના આગમનના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. મેસ્સીએ ઉપ્પલના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે મેચ પણ રમી હતી.

મેસ્સી અને રેવંત રેડ્ડીએ ફૂટબોલ મેચ રમી હતી
મેસ્સીએ તેના 'GOAT ટૂર'ના ભાગ રૂપે એક મેચ રમી હતી. આ મેચમાં, રેવંત રેડ્ડી મેસ્સી સામે રમતા જોવા મળશે. મુખ્યમંત્રીએ 9 નંબરની જર્સી પહેરી હતી. અને CMએ ચાર ગોલ કર્યા હતા. આ મેચ RR9 અને મેસ્સી ઓલ સ્ટાર્સ (AAS) વચ્ચે રમાઈ હતી. ત્યારબાદ, તે મેસ્સી સાથે મેદાન પર મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમતા જોવા મળ્યા હતા.

મેસ્સી અને રેવંત રેડ્ડીએ આખી ટીમ સાથે ફોટા પડાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, મેસ્સીએ મેદાન પર ચાહકોને ફૂટબોલ પણ વહેંચ્યો હતો. તેણે ગોલ કરીને ફેન્સ સુધી ફૂટબોલ પહોંચાડ્યો હતો. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પણ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મેસ્સી પણ તેમને મળ્યો હતો.

100 ફેન્સ ફોટા પાડાવવા માટે 10 લાખ રૂપિયા ચૂકવશે
મેસ્સી હૈદરાબાદમાં 100 ફેન્સ સાથે ફોટા પડાવશે. આ ફેન્સ તેની સાથે ફોટો પડાવવા માટે 10 લાખ રૂપિયા ચૂકવશે. ઘણા ફેન્સે અરજી કરી દીધી છે. અગાઉ, "ધ ગોટ ટૂર" (હૈદરાબાદ) ની આયોજન સમિતિના સલાહકાર પાર્વતી રેડ્ડીએ જાહેરાત કરી હતી કે ફૂટબોલ ચાહકો ફલકનુમા પેલેસ ખાતે "મીટ એન્ડ ગ્રીટ વિથ મેસ્સી" કાર્યક્રમમાં મેસ્સીને મળી શકશે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, ફૂટબોલ સુપરસ્ટાર સાથેના દરેક ફોટાની કિંમત ₹9.95 લાખ (વત્તા જીએસટી) હશે. ટિકિટ જિલ્લા એપ્લિકેશન પર ઉપલબ્ધ છે, અને ફક્ત 100 લોકોને ફોટા પડાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. કોલકાતામાં મેસીની ઈવેન્ટમાં ભાગદોડ મચી, નારાજ ફેન્સે સ્ટેડિયમમાં બોટલ ફેંકી
  2. રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાનું ભારતીય ખેલાડીઓને લઈને વિવાદિત નિવેદન, જુઓ શું કહ્યું....

TAGGED:

LIONEL MESSI FOOTBALL MATCH IN HYD
LIONEL MESSI ARRIVES IN HYDERABAD
LIONEL MESSI VS CM REVANTH REDDY
LIONEL MESSI IN HYDERABAD
LIONEL MESSI IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.