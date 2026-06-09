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મેસ્સી કે રોનાલ્ડો: ફિફા વર્લ્ડ કપમાં કોનો દબદબો? જાણો બંને ખેલાડીઓના અનોખા રેકોર્ડ

વિશ્વની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થશે, જેમાં લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો ફરી એકવાર એક્શનમાં જોવા મળશે.

lionel messi or Cristiano Ronaldo
lionel messi or Cristiano Ronaldo (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 4:04 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: 11 જૂનથી FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાનો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા સહ-યજમાનિત આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ વખત 48 ટીમો ભાગ લેશે. 39 દિવસ સુધી ચાલનારા આ મેગા-ઇવેન્ટમાં, બધાની નજર ફરી એકવાર ફૂટબોલના બે સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર: લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો પર રહેશે. મેસીએ 2022 માં આર્જેન્ટિનાને વર્લ્ડ કપનું ગૌરવ અપાવીને પોતાની કારકિર્દીનો સૌથી મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો, જ્યારે રોનાલ્ડોએ હજુ સુધી પોર્ટુગલ માટે વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુરક્ષિત કર્યું નથી. તો, ચાલો એક નજર કરીએ કે ફિફા વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ રેકોર્ડ કોના નામે છે મેસ્સી કે રોનાલ્ડો?

વર્લ્ડ કપમાં કોનું પલડું ભારે?

ફિફા વર્લ્ડ કપના આંકડાઓ પર નજર નાખતાં જાણવા મળે છે કે લિયોનેલ મેસ્સી અનેક બાબતોમાં ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો કરતા આગળ દેખાય છે. આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટને અત્યાર સુધીમાં 26 વર્લ્ડ કપ મેચ રમી છે, જેમાં 13 ગોલ કર્યા છે અને 8 આસિસ્ટ આપ્યા છે. 38 વર્ષીય મેસ્સીએ છ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો છે અને 2022 માં આર્જેન્ટિનાને વર્લ્ડ કપનું ગૌરવ અપાવ્યું છે.

મેસ્સીનો અનોખો વર્લ્ડ કપ રેકોર્ડ

મેસ્સીએ કતારમાં યોજાયેલા 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે ગ્રુપ સ્ટેજ, રાઉન્ડ ઓફ 16, ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. વધુમાં, મેસ્સીએ 2014 અને 2022 બંનેમાં ટુર્નામેન્ટના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે ગોલ્ડન બોલ એવોર્ડ જીત્યો - જે સિદ્ધિ રોનાલ્ડો હજુ સુધી હાંસલ કરી શક્યો નથી.

નોકઆઉટ મેચોમાં રોનાલ્ડો પાછળ

રોનાલ્ડોએ અત્યાર સુધીમાં 22 વર્લ્ડ કપ મેચ રમી છે, જેમાં 8 ગોલ અને 2 આસિસ્ટ નોંધાવ્યા છે. જોકે, આશ્ચર્યજનક રીતે, તેણે ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ તબક્કામાં ન તો ગોલ કર્યો છે કે ન તો આસિસ્ટ આપ્યો છે. પોર્ટુગલ માટે તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2006 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન આવ્યું હતું, જ્યાં ટીમ ચોથા સ્થાને રહી હતી; છતાં, તે તેની ટીમને ટાઇટલ સુધી પહોંચાડી શક્યો ન હતો.

રોનાલ્ડો પાસે એક શાનદાર રેકોર્ડ

તેમ છતાં, રોનાલ્ડો પાસે એક એવો વર્લ્ડ કપ રેકોર્ડ છે જે અન્ય કોઈ પુરુષ ખેલાડી પાસે નથી. તે વિશ્વનો એકમાત્ર પુરુષ ફૂટબોલર છે જેણે પાંચ અલગ અલગ ફિફા વર્લ્ડ કપ (2006, 2010, 2014, 2018 અને 2022) માં ગોલ કર્યા છે. આ સિદ્ધિ તેની સાતત્ય અને આટલા લાંબા સમય સુધી ટોચના સ્તરે રહેવાની તેની ક્ષમતાનો પુરાવો છે.

'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ્સમાં પણ મેસ્સી આગળ

ફિફા વર્લ્ડ કપમાં મેસ્સીને અત્યાર સુધીમાં 11 વખત 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે રોનાલ્ડોએ આ સન્માન સાત વખત મેળવ્યું છે. આ આંકડા મોટા મંચ પર મેસ્સીના મોટા પ્રભાવને વધુ પ્રકાશિત કરે છે.

બંને દિગ્ગજો 2026 માં પોતાનો અંતિમ વર્લ્ડ કપ રમશે

38 વર્ષીય મેસ્સી અને 41 વર્ષીય રોનાલ્ડો બંને વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ મેસ્સીનો સાતમો વર્લ્ડ કપ હોઈ શકે છે, જ્યારે રોનાલ્ડો તેની સાતમી ટુર્નામેન્ટમાં હાજરી આપીને ઇતિહાસ પણ રચી શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટ ફૂટબોલ ચાહકો માટે ખાસ ખાસ હશે, કારણ કે તે છેલ્લી વખત હોઈ શકે છે જ્યારે વિશ્વના બે મહાન ખેલાડીઓ ફિફા વર્લ્ડ કપ સ્ટેજ પર સ્પર્ધા કરતા જોવા મળશે.

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TAGGED:

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