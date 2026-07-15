લિયોનેલ મેસ્સી સેમિફાઇનલમાં ગોલ કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવશે, વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બનવાની તક
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના બીજા સેમિફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે. બધાની નજર ફરી એકવાર મેસ્સી પર રહેશે.
Published : July 15, 2026 at 4:04 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપના બીજા સેમિફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મુખ્ય મુકાબલો થશે. આજના મેચમાં બધાની નજર હેરી કેન અને મેસ્સી પર રહેશે. કેન્સાસ સિટીમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સામે 3-1ના એક્સ્ટ્રા-ટાઇમ વિજય સાથે આર્જેન્ટિનાએ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ના સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. સ્વિસ ટીમ સામે મેસ્સીનું પ્રદર્શન તેના સામાન્ય સ્તર કરતાં થોડું ધીમું હોવા છતાં, તેણે હજુ પણ એક સહાય પૂરી પાડી અને આઠ ગોલ સાથે ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય સ્કોરર રહ્યો.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના એક મજબૂત ટીમ છે, જેમાં મેસ્સીની પ્રતિભા, એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટર, એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝ અને મજબૂત ડિફેન્સનો સમાવેશ થાય છે. મેનેજર લિયોનેલ સ્કેલોનીની ટીમે ચેમ્પિયન ભાવના દર્શાવી છે અને પડકારોનો સામનો કરીને સતત બીજા ટાઇટલ જીતવાના તેમના સ્વપ્નને જીવંત રાખ્યું છે. આજના મેચમાં મેસ્સી પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક હશે.
Argentina vs England pic.twitter.com/b9njCbWfKP— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) July 12, 2026
એક જ ગોલ કરતા જ ઇતિહાસ રચાશે
વર્લ્ડ કપમાં ક્યારેય કોઈ ખેલાડીએ ગોલ્ડન બૂટ અને ગોલ્ડન બોલ એકસાથે જીત્યા નથી. મેસ્સી પાસે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની સુવર્ણ તક છે. ફક્ત એક ગોલ સાથે, મેસ્સી આ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બનશે. અને તે આ વર્લ્ડ કપનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી પણ બને તેવી શક્યતા છે. ગોલ્ડન બૂટ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીને આપવામાં આવે છે, જ્યારે ગોલ્ડન બોલ તે ખેલાડીને આપવામાં આવે છે જેને ટુર્નામેન્ટનો શ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે મત આપવામાં આવે છે. મેસ્સીએ આ વર્લ્ડ કપમાં નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું છે. પરિણામે, સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ગોલ કરીને, આ આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બનવાની શક્યતા છે, અને આર્જેન્ટિના ફાઇનલમાં પહોંચે કે ન પહોંચે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના તેને ગોલ્ડન બોલ મળી શકે છે.
પાંચ ગોલ ફિફા વર્લ્ડ કપનો ઇતિહાસ બદલી નાખશે
ફિફા વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં એક જ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ ફ્રાન્સના જસ્ટ ફોન્ટેનના નામે છે, જેમણે ૧૯૫૮ના વર્લ્ડ કપમાં કુલ ૧૩ ગોલ કર્યા હતા. દરમિયાન, મેસ્સીના હાલમાં આ વર્લ્ડ કપમાં આઠ ગોલ છે. જો મેસ્સીનો જાદુ આજે કામ કરે છે, અને તે એક કે બે ગોલ પણ કરે છે, અને આર્જેન્ટિના જીતે છે, તો સુપરસ્ટાર આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાની નજીક પહોંચી શકે છે. અને જો આર્જેન્ટિના ફાઇનલમાં પહોંચે છે અને મેસ્સીનો જાદુ ત્યાં પણ કામ કરે છે, તો આ રેકોર્ડ તૂટી શકે છે. જસ્ટ ફોન્ટેનના રેકોર્ડની બરાબરી કરવા માટે મેસ્સીએ પાંચ ગોલ કરવાની જરૂર છે. જોકે, જો મેસ્સી પાંચ ગોલ નહીં પણ ત્રણ ગોલ કરે, તો પણ તે ફિફા વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બનશે.
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