લિયોનેલ મેસી નિવૃત્તિ બાદ ફરી ઉતરશે મેદાનમાં, આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશને કરી જાહેરાત
લિયોનેલ મેસીએ થોડા અઠવાડિયા પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. હવે, AFAએ તેની વિદાય મેચની જાહેરાત કરી છે.
Published : September 16, 2026 at 1:02 PM IST
LIONEL MESSI LAST MATCH: થોડા અઠવાડિયા પહેલા, લિયોનેલ મેસીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. એવું લાગતું હતું કે તે હવે ક્યારેય આર્જેન્ટિના માટે રમશે નહીં, પરંતુ હવે તેની વિદાય મેચની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે તેના દેશ આર્જેન્ટિનામાં પોતાની અંતિમ મેચ રમતા જોવા મળશે. AFAના પ્રમુખે મેસીની નિવૃત્તિને ચિહ્નિત કરતી મેચની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે; તે ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહ દરમિયાન છેલ્લી વખત આર્જેન્ટિનાની જર્સી પહેરેલા જોવા મળશે.
લિયોનેલ મેસીની વિદાય મેચની જાહેરાત
આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશને (AFA) જાહેરાત કરી છે કે લિયોનેલ મેસી ઓક્ટોબરમાં તેની વિદાય મેચ રમશે. AFAના પ્રમુખ ક્લાઉડિયો તાપિયાએ સોશિયલ મીડિયા પર આ જાહેરાત કરતા લખ્યું, "અમે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી અને દિગ્ગજ ખેલાડીને બોલાવ્યા છે. અમારા કેપ્ટન, લિયોનેલ આન્દ્રેસ મેસી, 6 ઓક્ટોબરે આર્જેન્ટિનામાં ફેયરવેલના હકદાર છે."
One more time. 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PvUW17J8vY— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2026
આર્જેન્ટિના 21 સપ્ટેમ્બર અને 6 ઓક્ટોબરની વચ્ચે ત્રણ 'હોમ ફ્રેન્ડલી' (પોતાના દેશમાં રમાતી મૈત્રીપૂર્ણ) મેચ રમશે. વર્લ્ડ કપ બાદની આ તેમની શરૂઆતની કેટલીક મેચો હશે. બ્યુનોસ આયર્સના મોન્યુમેન્ટલ સ્ટેડિયમમાં ૬ ઓક્ટોબરે આર્જેન્ટિના અને બેનિન વચ્ચે એક મેચ યોજાનાર છે. આ લિયોનેલ મેસીની આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ કારકિર્દીની અંતિમ મેચ હશે; તેમને AFAના પ્રમુખ તરફથી રમવાનું આમંત્રણ મળ્યું છે.
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
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AFAએ તેના નિવેદનમાં શું કહ્યું?
આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ એસોસિએશને ટીમની જાહેરાત કરતી વખતે સ્પષ્ટ કર્યું કે લિયોનેલ મેસી રમશે. એસોસિએશને તેના નિવેદનમાં લખ્યું, "લિયોનેલ મેસી, રોડ્રિગો ડી પોલ અને જિયોવાની લો સેલ્સો 6 ઓક્ટોબરે યોજાનારી અંતિમ મૈત્રીપૂર્ણ મેચમાં ભાગ લેશે."
મેસ્સીએ સ્પેન સામે પોતાની છેલ્લી મેચ રમી હતી
લિયોનેલ મેસ્સીએ સ્પેન સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ મેચ રમી હતી. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. તે મેચમાં મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તેણે પોતાની કારકિર્દી અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, હવે આ દિગ્ગજ ખેલાડી ૬ ઓક્ટોબરે પોતાની કારકિર્દીનું સમાપન કરવા જઈ રહ્યો છે અને આ મેચને લઈને અત્યારથી જ ભારે ઉત્તેજના જોવા મળી રહી છે.
મેસીની કારકિર્દી કેવી રહી છે?
લિયોનેલ મેસીએ અત્યાર સુધીમાં તેની આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ કારકિર્દીમાં આર્જેન્ટિના માટે 207 મેચ રમી છે અને 125 ગોલ કર્યા છે. તેને સૌથી સફળ ખેલાડીઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. બેનિન સામેની વિદાય મેચ તેની 208મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે. તે આ અંતિમ મેચમાં કેટલાક ગોલ કરીને પોતાની કારકિર્દીનો શાનદાર રીતે અંત લાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
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