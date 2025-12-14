ETV Bharat / sports

મેસ્સી આજે મુંબઈની મુલાકાતે, આ મોટી હસ્તીઓને મળશે, જાણો ગોટ ટૂરનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

કોલકાતા અને હૈદરાબાદ પછી, લિયોનેલ મેસ્સી આજે મુંબઈની મુલાકાતે જવાના છે.

લિયોનેલ મેસ્સી
લિયોનેલ મેસ્સી (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Messi Mumbai Tour: આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી ત્રણ દિવસના ભારતના પ્રવાસે છે. 13 ડિસેમ્બરે, તેમના બકરી પ્રવાસના પહેલા દિવસે, મેસ્સીએ કોલકાતા અને હૈદરાબાદની મુલાકાત લીધી. બીજા દિવસે, 14 ડિસેમ્બરે, સ્ટાર ફૂટબોલર દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈની મુલાકાત લેશે.

આ VIP મુલાકાતની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા અને કોલકાતા જેવી ગેરવહીવટ ટાળવા માટે, શહેરમાં અનેક સ્થળોએ બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવા માટે ઘણા રસ્તાઓ પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

મેસ્સીનો મુંબઈ પ્રવાસ

તેમના હૈદરાબાદના કાર્યક્રમો પછી, મેસ્સી 14 ડિસેમ્બરે મુંબઈ પહોંચશે. તે પહેલા બપોરે 3:30 વાગ્યે ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ખાતે પેડલ બકરી કપમાં હાજરી આપશે, ત્યારબાદ સાંજે 4 વાગ્યે સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ થશે. ત્યારબાદ, બીજો મુખ્ય કાર્યક્રમ સાંજે 5 વાગ્યે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. આ કાર્યક્રમ ચેરિટી ફેશન શો સાથે સમાપ્ત થશે, જેમાં લાઇવ સ્પેનિશ સંગીત પ્રદર્શન, રમતગમત, સંસ્કૃતિ અને મનોરંજનનું મિશ્રણ રજૂ કરવામાં આવશે.

મેસ્સીના મુંબઈ પ્રવાસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

  • બપોરે 3:30 વાગ્યે: ​​ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પેડલ ગોટ કપમાં ભાગ લેવો
  • બપોરે 4:00વાગ્યે: ​​સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ
  • બપોરે 5:00 વાગ્યે: ​​વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ઉજવણી

મુંબઈમાં તે કોને મળશે?

આ પ્રવાસ દરમિયાન, મેસ્સીની સાથે તેના નજીકના સાથી ખેલાડીઓ, લુઈસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ પણ હશે, જેઓ કોલકાતા અને હૈદરાબાદમાં પણ સાથે હતા. તે બોલીવુડ અને રમતગમતના અગ્રણી કલાકારોને મળશે, જેમાં બોલીવુડ સ્ટાર્સ જોન અબ્રાહમ, કરીના કપૂર ખાન અને જેકી શ્રોફ, તેમજ ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકર અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફૂટબોલર સુનીલ છેત્રીનો સમાવેશ થાય છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે

મુંબઈની મુલાકાત પછી, મેસ્સીનો ભારતમાં અંતિમ મુકામ રાજધાની દિલ્હી હશે. તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે અને અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. ત્યાંથી, તે પોતાના વતન, આર્જેન્ટિના જવા રવાના થશે.

