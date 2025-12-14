મેસ્સી આજે મુંબઈની મુલાકાતે, આ મોટી હસ્તીઓને મળશે, જાણો ગોટ ટૂરનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
કોલકાતા અને હૈદરાબાદ પછી, લિયોનેલ મેસ્સી આજે મુંબઈની મુલાકાતે જવાના છે.
Published : December 14, 2025 at 2:56 PM IST
Messi Mumbai Tour: આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી ત્રણ દિવસના ભારતના પ્રવાસે છે. 13 ડિસેમ્બરે, તેમના બકરી પ્રવાસના પહેલા દિવસે, મેસ્સીએ કોલકાતા અને હૈદરાબાદની મુલાકાત લીધી. બીજા દિવસે, 14 ડિસેમ્બરે, સ્ટાર ફૂટબોલર દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈની મુલાકાત લેશે.
આ VIP મુલાકાતની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા અને કોલકાતા જેવી ગેરવહીવટ ટાળવા માટે, શહેરમાં અનેક સ્થળોએ બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવા માટે ઘણા રસ્તાઓ પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
MUMBAI IS GIVING A TRIBUTE TO THE GOAT, MESSI 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Messi will reach Mumbai today. pic.twitter.com/364Y5qaqfP
મેસ્સીનો મુંબઈ પ્રવાસ
તેમના હૈદરાબાદના કાર્યક્રમો પછી, મેસ્સી 14 ડિસેમ્બરે મુંબઈ પહોંચશે. તે પહેલા બપોરે 3:30 વાગ્યે ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) ખાતે પેડલ બકરી કપમાં હાજરી આપશે, ત્યારબાદ સાંજે 4 વાગ્યે સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ થશે. ત્યારબાદ, બીજો મુખ્ય કાર્યક્રમ સાંજે 5 વાગ્યે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. આ કાર્યક્રમ ચેરિટી ફેશન શો સાથે સમાપ્ત થશે, જેમાં લાઇવ સ્પેનિશ સંગીત પ્રદર્શન, રમતગમત, સંસ્કૃતિ અને મનોરંજનનું મિશ્રણ રજૂ કરવામાં આવશે.
🚨 MESSI × SACHIN × SUNIL CHHETRI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2025
- Wankhede will witness one of the Iconic Moments in Indian sports with Messi, Chhetri & Sachin in the ground in today evening. [Express Sports] pic.twitter.com/vTI2OIdiOZ
મેસ્સીના મુંબઈ પ્રવાસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
- બપોરે 3:30 વાગ્યે: ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પેડલ ગોટ કપમાં ભાગ લેવો
- બપોરે 4:00વાગ્યે: સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ
- બપોરે 5:00 વાગ્યે: વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ઉજવણી
મુંબઈમાં તે કોને મળશે?
આ પ્રવાસ દરમિયાન, મેસ્સીની સાથે તેના નજીકના સાથી ખેલાડીઓ, લુઈસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ પણ હશે, જેઓ કોલકાતા અને હૈદરાબાદમાં પણ સાથે હતા. તે બોલીવુડ અને રમતગમતના અગ્રણી કલાકારોને મળશે, જેમાં બોલીવુડ સ્ટાર્સ જોન અબ્રાહમ, કરીના કપૂર ખાન અને જેકી શ્રોફ, તેમજ ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકર અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફૂટબોલર સુનીલ છેત્રીનો સમાવેશ થાય છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે
મુંબઈની મુલાકાત પછી, મેસ્સીનો ભારતમાં અંતિમ મુકામ રાજધાની દિલ્હી હશે. તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે અને અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. ત્યાંથી, તે પોતાના વતન, આર્જેન્ટિના જવા રવાના થશે.
